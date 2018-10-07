Членов команды за преступления наказывать буду особенно жестко - Гриценко

Представляем вниманию читателей вторую часть интервью с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко, которое состоялось в эфире ObozTV.

- По поводу конференции YES. На ней вы сказали, что не видите для себя конкурентов кроме одного - разочарование людей. Что вы имели в виду? Разочарование людей в политике?

- Вы начинали с социологии. Я не очень-то ее комментирую. Но всем ясно, кто видел данные реальных опросов, что во втором туре я побеждаю всех.

Однако это не подбрасывает нас куда-то за облака. Наоборот - налагает огромную ответственность.

И я говорю, что не вижу конкуренции среди других фамилий, а вижу именно в том, что люди могут не пойти голосовать. Отчаявшиеся голосуют ногами - едут из страны.

Вы знаете их уже столько раз обманывали, столько давали красивых обещаний: месседжей, бордов, слоганов, роликов. А затем они видят, что лицо якобы новое, а мурло по политике, по этике старое.

Вот я считаю, что нам надо всем - я обращаясь через OBOZTV – хочу, чтобы люди меня услышали: давайте почувствуем себя гражданами. Матери, давайте подумаем о детях, которые должны получить будущее в нашей стране. Не ехать куда-то за тысячи километров в другую культурную, языковую, религиозную среду, отрываться от своих корней.

Пусть родители подумают о своем покое, предприниматель подумает о своем защищенном бизнесе, который никто не отберет: ни Саша Стоматолог, ни Петя Кондитер. Чтобы не было такого. Вот когда это осознание придет и люди поверят, вот тогда эта конкуренция исчезнет, тогда мы пойдем и победим.

- Просто вы же понимаете, разочарование может касаться и вас в том числе. Я лично когда захожу в Фейсбук, вижу много постов, в том числе рекламных, где вас освещают совершенно по-разному. И вы сами говорили, что с января идет четкая программа дискредитации вас. Вы с этим боретесь, реагируете на это?

- Во-первых, я хочу разочаровать тех, кто это развернул. Результата у них нет.

Во-вторых, вы начинали с высокого уровня доверия. Людей не обманешь. И вот я перед вами абсолютно спокоен. Я человек верующий и знаю, что там ни обманет никто, что бы обо мне не говорили, и это придает мне сил, уверенности. Так же, как и членам семьи.

Я был бы не искренен, если бы сказал, что члены моей семьи на это не реагируют. Младшей дочке было обидно услышать, что она - пьяница. Она вообще не употребляет алкоголь. А ее обвинили в пьянстве только потому, что она, работая в художественной студии, ей бог дал действительно писать картины, одна из картин, одно из заданий, которое художник-учитель задал ей, - это был натюрморт. И там был графин, и там была еда. Сказали: Гриценко подсадил дочь на алкоголь.

Или кто-то рассказывает о каких-то квартирах, которые я украл. Я это отбрасываю и иду вперед. Я знаю, что это они от страха. Они боятся и, как говорил Жеглов: сидят со стволами и перьями, но ничего у них нет.

Недоверие страшное. Даже когда президент говорит правду, а ему не верят. Когда генеральный прокурор дает правильную по сути информацию, а ему не верят. Это уже проблема для страны, и эту проблему надо преодолеть. Должна прийти власть, которой доверяют.

Эти наезды на меня им ничего не дадут.

- То есть дискредитация против вас в соцсетях на электорат, на людей не сработает?

- В соцсетях это идет девятый месяц. Уже несколько волн. Массовых публикаций. Я их вижу. Мы мониторим прессу, районные газеты, областные газеты, ТВ, радио. Везде крупнейший коррупционер и разрушитель - это я.

Вы знаете, здесь они перегнули палку. Мне звонят, говорят: стоп, было семь правительств, в каждом правительстве было по 25 министров, вы уже давно не там. А почему же вас не посадили?

Значит, нет ничего.

Поэтому повлияет ли это на кого-то, не знаю. Но люди чувствуют, где фальшь, где правда. Они по тембру голоса, они по вашему выражению лица понимают, это правда или неправда.

И потому я в этом плане спокоен. Вот внутренняя сила - это самое важное, когда ты знаешь, что можешь спать спокойно.

Ты выйдешь на улицу, тебе жмут руку. Вот я выйду сейчас из вашей студии, и скажут: я вас приветствую. А кое-кто прячется за охрану, потому что будут бросать камни.

Вот мне кажется, любые чиновники, особенно нынешние, которые в режиме мародерства работают, в режиме смотрящих... Хотя Януковича уже нет, все это осталось и усилилось. Понимают ли они, что власть когда-нибудь заканчивается, и что будет дальше? Ты спокойно ходишь по улицам и тебя уважают, или тебя ненавидят. Это главный принцип для каждого чиновника, в погонах, без погон, не имеет значения.

- Господин Гриценко, а вот помните принцип, о котором говорили в начале этой каденции Верховной Рады и президента. Цитировали Лу Куан Ю, кажется. Посади трех своих друзей. Если вы станете президентом, вы посадите своих трех друзей? И кто это будет?

- Я хочу напомнить, что это говорил Порошенко, когда вносил генеральным прокурором Виталия Ярему. С тех пор не посадили никого. Они отрываются на главах сельских и поселковых советов, иногда хватая их на мелочах. Но никого из крупной рыбы не посадили. Где Розенблат, где Пашинский?

- Ну вот по Розенблату там вообще действия НАБУ были признаны незаконными.

- Так они сделали так в судах, что перед ним еще надо извиниться. А Пашинский, который стрелял в живого человека из боевого пистолета? Он стоял, а человек лежал.

- Ну это же не ваши друзья.

- Я не о том. Я о том, откуда это все пошло. Я о том, чтобы президент не имел друзей, которых надо сажать. Это принципиально важно.

- Простите, президент нынешний, вы имеете в виду президента нынешнего?

- Президент как должность. Любой, кто обрастает друзьями, которых надо сажать, тогда это не президент, а бандит по своей сути.

- То есть у президента Гриценко друзей не будет?

- Друзей, которые оплели страну офшорами, слепыми трастами, занимаются мародерством и торгуют на крови, бог миловал, нет и не будет.

Но здесь я беру шире. Я говорю в прямом эфире: не дай бог кто-то из членов нашей команды и членов партии "Гражданская позиция" выйдет за рамки, проявит себя как мародер, станет таким Пашинским-Розенблатом. Он сядет первым и надолго.

Чтобы был пример всем. Они это знают. Я никогда не был президентом, я был министром.

Но те, кто со мной служил, приведут примеры, когда давался шанс, задавались моральные рамки, ставились задачи, а затем из огромной махины 285 тыс. человек 10 оступились. Разного уровня: замминистра, командующий вида вооруженных сил, руководитель департамента, полковник, генерал. Решение принималось немедленно. И они знали. Родственников нет, кумовьев нет. Отвечай. Тебе зеленый свет - работай честно. Но если вышел за границу, то поверьте, чем ближе ко мне или к нашей партии, тем более сокрушительным будет наказание. Чтобы все понимали - никто не будет укрыт. Это справедливо и честно.

- А как вы тогда обеспечите, чтобы этот человек был наказан?

- Если вас техника интересует, то ясно, что президент не сажает никого. Но президент задает рамки соблюдения закона и у президента есть инструменты влияния на ситуацию, включая кадровые - через генерального прокурора, СБУ, СНБО.

Возьмем конкретную ситуацию. Я понимаю, что Порошенко мог ошибиться в Розенблате, который прошел по его спискам и стал членом его фракции. Но вопрос дальше - как реагировал Порошенко?

Вот вопрос морали. Дальше вопрос юридической ответственности. На месте Порошенко я бы пригласил этого Розенблата, и спросил: тебя предупреждали? Предупреждали. Заявление на стол и ушел из парламента.

И он бы вылетел из парламента сразу. А дальше правоохранительная система.

Поэтому когда я был министром обороны, я рабочий день начинал с 2 документов: первое - это данные разведки, второе - сведения военной службы правопорядка. И когда только видел, что кто-то вышел за черту закона и это было неоспоримо, как министр, в рамках дисциплинарного устава тех, кто вел себя недостойно, я снимал погоны и разжаловал и освобождал.

Параллельно я передавал дела в Генеральную прокуратуру. И там оно все скрывалось и откупалось. А теперь не скроется. Так как генеральный прокурор – это кандидатура, которая будет вноситься мной. И это точно не будет кум. Это не будет бизнес-партнер. Потому что я не от бизнеса.

Это будет человек, который будет работать честно. И тогда документы, переданные в прокуратуру, не пропадут, А тем более сейчас создана антикоррупционная структура: и НАБУ, и САП, и ГБР. Надеюсь, что и антикоррупционный суд заработает. Мы точно сделаем все, чтобы он заработал. Вперед, нет никаких ограничений. Президент не будет никому звонить и говорить: этого укрой, я гарантирую.

- Ок. Первые три шага президента Гриценко? Первые главные действия для государства?

- Приоритетами нашей команды будут три вещи: безопасность, справедливость, экономика.

- Большие направления.

- Мы говорим в формате нескольких минут. Безопасность – это на самом деле реальная жизнь человека. Начиная с того, что мы спим спокойно, зная, что наши солдаты не гибнут на фронте. Это отдельный мирный план и укрепление обороны.

Безопасность - это то, что ваш канал будет выходить в эфир и никто его не отключит по каким-то политическим соображениям.

Безопасность - это то, что в журналистов не будут стрелять, а если такое случится, то немедленное быстрое расследование. А не так, как 2 года не знают, кто убил Павла Шеремета. Просто взорвали в центре столицы.

Безопасность бизнеса. Никто не придет к вам, чтобы вы свое заработанное отдали или семье президента, или еще кому-то. А как только придет, то оторвем головы. И это безопасность.

Спокойствие на улице для наших детей - это отдельные комплексные методы, которые будут введены.

Важно, чтобы человек чувствовал себя в безопасности в своей стране. Тогда он не будет никуда бежать.

Справедливость - это и антикоррупционный пакет, но прежде всего суд. Чтобы каждый человек, бедный, богатый, там он живет или в другом городе, чтобы он знала, что он пойдет в суд и там будет справедливое решение. Никто его не обманет.

И третье - это экономика. Мы работаем сегодня мощно каждый день с ассоциациями экономистов, реанимационным пакетом реформ, с теми, кто действительно умеет создавать рабочие места для того, чтобы решить вопрос для пенсионеров, для семей АТОшников погибших, для учителей и врачей. Тут нет других ответов, кроме экономического роста.

Причем рост не 1,5-2%, а рост по 10% в год. По-другому нельзя.

Вот над этим работаем. И здесь есть и налоговый пакет, и дерегуляционный пакет, и пакет амнистии. Надо подвести черту под теми 27 годами, когда законодательное поле было таким, что люди... они понимают, о чем я сейчас говорю, те, кто слушают. Те, кто имел какие-то накопления, которые были получены тем или иным путем, которые сейчас не работают, а кто-то из предпринимателей вывел в офшоры.

Мы создаем условия, чтобы провести эту линию, а это может только власть, которой доверяют. Для того, чтобы эти люди положили эти деньги в наши банки и дальше жили спокойно, без всякого уголовного преследования.

Амнистия нулевая. Или для кого-то 5-10% - это вопрос, который обсуждается. Но поверьте, любой, кто по разным причинам был в сером поле, должен быть спокойным в нашей стране.

- А вы уверены, что это можно успеть за 5 лет?

- Гораздо быстрее. Положительные импульсы задаются быстро. Ключевые решения надо принимать за первые 100 дней президентства.