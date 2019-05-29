"Честь имею!" В Полтаве разгорелся скандал в управлении ГБР

Руководитель Территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве Владимир Тимошко выразил несогласие со своим увольнением с занимаемой должности. Он назвал его необоснованным и объяснил прихотью директора ГБР Романа Трубы.

Официальную позицию Тимошко изложил на своей странице в Facebook и объяснил, почему считает скандальное решение незаконным.

"176 дней! Именно столько я возглавляю Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве. 176 дней работы исключительно в правовом поле, 176 дней – ни одного сфабрикованного производства, 176 дней эффективной и результативной работы коллектива, 176 дней, которые общество оценивает по высшему критерию – доверие, которое мы получили и которым гордимся. 176 дней справедливости, ради которой мы работаем. Всем нравится, что директору ТУ Владимиру Тимошко невозможно позвонить и дать приказ что расследовать, а что нет? Вопрос риторический!" – написал Тимошко.

Он подчеркнул, что до нынешней должности за 20 лет одолел путь от следователя до руководителя следственного управления двух областей, прошел все этапы масштабного конкурса, где показал один из лучших результатов в Украине, и выдержал проверку добропорядочности обществом.

Владимир Тимошко Facebook Владимира Тимошко

"Что потом? Потом я узнал, что существует другое право – право, которое ни я, ни кто-либо другой не изучал в учебных заведениях. Именно по его нормам директор ГБР сообщил мне, что 28 мая 2019 года я буду уволен с должности на основании "несоответствия занимаемой должности и недостаточной профессиональности". Для меня оказалось открытием, что организация работы "с нуля" – это непрофессионально, налаженная работа – это непрофессионально, реализации в уголовных производствах с признаками коррупции – это непрофессионально!" – возмутился Тимошко.

Глава территориального управления ГБР убежден, что никаких обоснованных оснований для решения о его увольнении нет, и оно полностью противоречит действующему законодательству. А именно: не согласовано с заместителями директора, принято без представления конкурсной комиссии, не имеет никакого, хоть немного логического, обоснования, кроме личного желания со стороны директора ГБР.

"Сейчас мне не известно, существует ли приказ с мокрой подписью (несколько дней нахожусь на больничном). После получения соответствующей официальной информации сформирую надлежащую правовую позицию. Именно правовую, ведь я живу в правовом государстве, где есть Закон, поэтому есть права и обязанности, которые каждый должен выполнять, в том числе и директор ГБР. Напомню лозунг ГБР: "Пусть свершится правосудие, чтобы не погиб мир". Честь имею!" – подытожил Тимошко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сместил исполняющего обязанности руководителя пресс-службы ведомства Андрея Мальчика. Это произошло из-за публикации на сайте ГБР и странице в соцсети новости о регистрации производства по заявлению экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова.

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