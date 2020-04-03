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3 апреля • обновлено в 19:53
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Был в тяжелом состоянии: "слуга народа" Горбенко победил коронавирус

1.6т
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Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко вылечился от коронавируса.

Как сообщила в Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук, тест коллеги дал отрицательный результат и в понедельник, 6 апреля, нардепа выпишут из Александровской больницы.

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"Он поступил в больницу в достаточно тяжелом состоянии. Поэтому дает совет как пациент, преодолевший COVID-19: только почувствуете симптомы – обращайтесь к семейному врачу и сразу начинайте лечение. Тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях", – отметила Кравчук.

Руслан Горбенко

Руслан Горбенко

Pavlovsky News

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Руслан Горбенко сдал два теста на коронавирус. Один из них показал отрицательный результат, а другой – положительный. 23 марта он сдал третий тест.

Вечером того же дня замглавы фракции "Слуга народа" подтвердила COVID-19 у Горбенко.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Евгения Кравчук
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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