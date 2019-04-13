"Буду вести я!" Медведчук сделал новое заявление о переговорах с Россией

Глава политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не собирается уступать никому переговоры об освобождении незаконно удерживаемых в России украинских моряков.
Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Переговоры по освобождению украинских моряков как глава Политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я", — написал кум Владимира Путина.
Путин и Медведчук
Гордон
Таким образом, по его словам, он собирается придерживаться "мирного плана".
"И пусть граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает", - заключил политик.
Переговоры по освобождению украинских моряков как глава Политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я. Мы будем продолжать реализацию мирного плана. И пусть люди, граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает. pic.twitter.com/MYRPxrrjwN— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 13 апреля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 17 апреля 2019 года состоятся судебные заседания касательно продления сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в ноябре 2018 года.
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