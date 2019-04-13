|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Буду вести я!" Медведчук сделал новое заявление о переговорах с Россией

3.2тЧитать материал на украинском

Глава политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не собирается уступать никому переговоры об освобождении незаконно удерживаемых в России украинских моряков.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Переговоры по освобождению украинских моряков как глава Политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я", — написал кум Владимира Путина.

Путин и Медведчук

Путин и Медведчук

Гордон

Таким образом, по его словам, он собирается придерживаться "мирного плана".

Новости
В России признали украинских моряков военнопленными: появилось заявление

"И пусть граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает", - заключил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 17 апреля 2019 года состоятся судебные заседания касательно продления сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в ноябре 2018 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
пленные морякиРоссияУкраина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
47
24
Смешно
0
Интересно
5
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ларина Эмили
Ларина Эмили
не поняли,а чем ты занимаешься ? граждане украины давно уже увидели-НИЧЕМ. моряки полгода сидят.где результат ? и этот не хочет отдавать ничего.во как держаться.прилипли намертво.освободи моряков,а потом говори что-то.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Есть тут ублюдок на сайте - Пидоров. Ниже этот скот гавкает. Тупое ничтожество, не способное само ничего придумать. Давно я начал этот скот одичалый, кацапов, называть животными. И о чудо, один из этих скотов : Сидоров, переобул лапти в прыжке и оно уже нас называет так. О чем я? О тупости расеян. Об их ублюдочности. О сути этих подонков. Кацап не может ничего придумать сам. Он - раб. Тупое было. Только красть, только методичку переписывать. Это все. Такой скот эти расеяны.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Smith Lera
Smith Lera
Ого, як медвечука накрило, зовсі паря бегера пустився. Цікаво, що зе-беня на це скаже? Знову ролика запише та 24 години на відповідь ху#лові. Дарую ідею зеботам.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения