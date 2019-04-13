"Буду вести я!" Медведчук сделал новое заявление о переговорах с Россией

Глава политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не собирается уступать никому переговоры об освобождении незаконно удерживаемых в России украинских моряков.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Переговоры по освобождению украинских моряков как глава Политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я", — написал кум Владимира Путина.

Путин и Медведчук Гордон

Таким образом, по его словам, он собирается придерживаться "мирного плана".

"И пусть граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает", - заключил политик.

Переговоры по освобождению украинских моряков как глава Политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я. Мы будем продолжать реализацию мирного плана. И пусть люди, граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает. pic.twitter.com/MYRPxrrjwN — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 13 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 17 апреля 2019 года состоятся судебные заседания касательно продления сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков, которых россияне захватили в ноябре 2018 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!