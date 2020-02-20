Главная Новости
20 февраля • обновлено в 18:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Буду присматривать": Арахамия рассказал о кураторах регионов от Зеленского

991
Читать материал на украинском

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что политсила закрепила за каждой областью людей, которые будут отвечать за местные выборы.

Подробностями он поделился в кулуарах Верховной Рады в четверг, 20 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кто их назвал кураторами? Я буду политическим наблюдателем, буду смотреть, как работают предвыборные штабы, команды, эффективно или нет. Я буду присматривать за Николаевщиной, я же николаевец", – рассказал Арахамия.

Новости
"Должны отойти до Ростова": Арахамия назвал условия выборов на Донбассе

Арахамия рассказал о кураторах регионов от Зеленского

Арахамия рассказал о кураторах регионов от Зеленского

Скриншот из видео

При этом о возможной ответственности перед Офисом президента Арахамия умолчал. Не раскрыл он также и других деталей о функциях "смотрящих".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что кураторы от "Слуги народа" в каждой области будут общаться с элитами, подбирать кандидатов и отвечать за конечный результат.

20 февраля стало известно, что список "смотрящих" уже подписал президент Владимир Зеленский.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Местные выборы в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Местные выборы в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги