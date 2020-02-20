Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что политсила закрепила за каждой областью людей, которые будут отвечать за местные выборы.

Подробностями он поделился в кулуарах Верховной Рады в четверг, 20 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кто их назвал кураторами? Я буду политическим наблюдателем, буду смотреть, как работают предвыборные штабы, команды, эффективно или нет. Я буду присматривать за Николаевщиной, я же николаевец", – рассказал Арахамия.

Арахамия рассказал о кураторах регионов от Зеленского Скриншот из видео

При этом о возможной ответственности перед Офисом президента Арахамия умолчал. Не раскрыл он также и других деталей о функциях "смотрящих".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что кураторы от "Слуги народа" в каждой области будут общаться с элитами, подбирать кандидатов и отвечать за конечный результат.

20 февраля стало известно, что список "смотрящих" уже подписал президент Владимир Зеленский.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!