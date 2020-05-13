Больше не по 2 человека: в Украине отменили запрет на коллективное передвижение

В Украине отменили карантинный запрет на коллективное передвижение в связи с пандемией коронавируса.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 13 мая. Копии документа опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Согласно постановлению, передвигаться по улицам украинцам теперь можно группами до 8 человек.

"На летних площадках ресторанов и кафе разрешили не по 2 человека быть за столиком, а до 4, не считая детей до 14 лет", – отметил Гончаренко.

Документ t.me/oleksiihoncharenko/1950

Документ t.me/oleksiihoncharenko/1950

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса будет продлен, впрочем, страна перейдет на его адаптивную модель.

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