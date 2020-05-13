Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Больше не по 2 человека: в Украине отменили запрет на коллективное передвижение

Читать материал на украинском

В Украине отменили карантинный запрет на коллективное передвижение в связи с пандемией коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 13 мая. Копии документа опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Согласно постановлению, передвигаться по улицам украинцам теперь можно группами до 8 человек.

Больше не по 2 человека: в Украине отменили запрет на коллективное передвижение

"На летних площадках ресторанов и кафе разрешили не по 2 человека быть за столиком, а до 4, не считая детей до 14 лет", – отметил Гончаренко.

Документ

Документ

t.me/oleksiihoncharenko/1950

Документ

Документ

t.me/oleksiihoncharenko/1950

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в Украине из-за коронавируса будет продлен, впрочем, страна перейдет на его адаптивную модель.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
8
Смешно
6
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макаренко Виалетта
Макаренко Виалетта
идиоты
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги