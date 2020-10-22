Более половины послания Зеленского является манипуляцией или ложью – исследование VoxUkraine

55% утверждений президента Владимира Зеленского, которые он произнес во время послания с трибуны Верховной Рады – это манипуляции или неправда.

Такие выводы сделали исследователи независимой аналитической платформы VoxUkraine. В частности, заявление Зеленского о том, что власть якобы в начале эпидемии коронавируса быстро преодолела дефицит масок, защитных средств для врачей и других медицинских материалов, эксперты считают манипулятивной.

"ОПУ закупил ПЦР-тесты, не были верифицированы Центром общественного здоровья (ЦОС). В апреле украинцы возмущались тем, что самолет "Мрия", который должен был доставить защиту для украинцев, якобы выполнял заказ "Эпицентра". И только потом заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко объяснил, что рейс полностью оплачивал "Эпицентр", а самолет доставлял как гуманитарный, так и коммерческий груз. Во время пребывания Ильи Емца во главе Минздрава защиту для медиков закупили с 5-недельным опозданием. Наконец, уже под руководством Максима Степанова Минздрав проводил неоправданно дорогие закупки костюмов биозащиты. К тому же, по состоянию на 21 октября, Минздрав до сих пор не закупил ни одного ИВЛ аппарата за счет Covid-фонда – договор на первые поставки был подписан только 30 сентября, а доставлены они будут в конце октября", – отметили аналитики.

Кроме того, ложными они также назвали слова президента о проценте смертности в других странах.

"Летальность от COVID-19 в Украине действительно сейчас составляет 1,9%. Однако для Великобритании она составляет 6%, 2,7% для Германии и 3,8% для Франции. К тому же, эти показатели сильно зависят от методов сбора данных, которые могут отличаться между странами. Отметим, что точные показатели смертности от COVID-19 пока неизвестны: их можно будет узнать только после окончания пандемии", – говорится в материале.

Неправдивым признали эксперты заявление Зеленского о его усилиях для преодоления коррупции. Они отметили, что власть продолжает широкомасштабное наступление на независимые антикоррупционные органы, пытаясь взять их под контроль.

"Недавно Верховная Рада назначила членов комиссии для отбора председателя САП. Однако, у избранных кандидатов нет опыта в антикоррупционной сфере, а также они не имеют безупречной деловой репутации, высоких профессиональных и моральных качеств. Это назначение ставит под угрозу независимость САП. Кроме того, посол ЕС в Украине, Группа послов G7 и депутаты напоминали, что добродетельная комиссия для избрания председателя САП является условием для безвиза и получения финансовой помощи ЕС", – отметили в VoxUkraine.

Эксперты отметили, что НАБУ также заявляло о политическом давлении, а обеспечение независимости НАБУ и САП вошло в условия Меморандума с МВФ, по которому Украина получила 2,1 млрд долл. в июле этого года.

По их словам, Зеленский продолжает распространять манипулятивные заявления о последствиях медицинской реформы.

"О закрытии больниц, тубдиспансеров и психбольниц президент повторяет в унисон с министром здравоохранения Степановым еще с мая. Мы уже опровергали подобные заявления не менее трех раз", – напомнили эксперты.

Они отметили, что задачей медицинской реформы было начать оплачивать конкретную работу, а не больничное пространство, поэтому это не "перекос" в финансировании, а отражение качества работы каждого медучреждения.

"Во-вторых, финансирование от НСЗУ – не единственный источник дохода медицинских учреждений. Владельцы больниц – местные советы – обязаны, как и раньше, инвестировать в их развитие. В местных бюджетах на 2020 год предусмотрено около 20 млрд гривен для финансирования учреждений здоровья на их территории. Об увольнении врачей. Даже если местные власти все же решат закрыть больницы, это не значит, что 50 000 медицинских работников останутся без работы. Ведь во многих заведениях ощущается нехватка кадров. Правительство совместно с местными властями должно разработать программы поддержки врачей, которые останутся без работы – например, помочь с переездом или повышением квалификации. Но поддержка неэффективных заведений только ради сохранения рабочих мест – это "наказание" для эффективных учреждений, не получат дополнительных средств, а также для пациентов, которые не получат качественной медицинской помощи ", – убеждены эксперты.

Ложью также является заявление Зеленского "Мы начали восстановление профессионально-технического образования, которое разрушали последние 20 лет". Реформирование профессионально-технического образования начала еще предыдущая власть, констатировали эксперты.

"Тогда в рамках децентрализации началась "перезагрузка" системы образования. Учебные заведения получили большую автономию в использовании средств, и теперь могут привлекать дополнительное финансирование на инфраструктуру, а также самостоятельно формировать учебные программы. Финансирование профессионально-технического образования из государственного и местных бюджетов росло с 2015 года. В 2016-2019 годах на средства правительства на базе учреждений профессионального образования было создано 145 учебно-практических центров. Правительство Гончарука запустило пилотный проект по финансированию профессионально-технического образования. Это продолжило реформы, начатые предыдущей властью", – говорится в исследовании.

VoxUkraine – независимая аналитическая платформа, основанная после Революции достоинства в 2014 году группой высококвалифицированных экономистов и юристов, которые работают в Украине и за рубежом.