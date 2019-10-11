Разведение войск и "нормандская" встреча: Богдан провел переговоры с послами G7

Команда Офиса президента Украины во главе с Андреем Богданом в пятницу, 11 октября, провела встречу с послами стран "Большой семерки".

Об этом информирует пресс-служба ведомства. Указывается, что Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств G7 за значительную помощь Украине.

Он отметил, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.

Андрей Богдан Коллаж

Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе подготовку к разведению сил в Золотом и Петровском Луганской области.

Богдан также проинформировал дипломатов об ожиданиях украинской стороны от встречи в "нормандском формате".

Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

В сообщении ведомства на странице в Twitter подчеркивается, что встреча была "откровенной и конструктивной".

Посли #G7 мали сьогодні відверту та конструктивну зустріч з командою Офісу Президента @APUkraine. Нагода висловити підтримку першій хвилі економічних реформ та відповісти на численні виклики, які стоять перед Україною🇺🇦. @ZelenskyyUa @IuliiaMendel pic.twitter.com/ouP7MxS0Fh — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 11, 2019

Как писал OBOZREVATEL, недавно будущие переговоры в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский обговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики провели телефонный разговор.

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