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11 октября • обновлено в 20:38
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Разведение войск и "нормандская" встреча: Богдан провел переговоры с послами G7

2.2т Читать материал на украинском

Команда Офиса президента Украины во главе с Андреем Богданом в пятницу, 11 октября, провела встречу с послами стран "Большой семерки".

Об этом информирует пресс-служба ведомства. Указывается, что Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств G7 за значительную помощь Украине.

Он отметил, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.

Новости
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Андрей Богдан

Андрей Богдан

Коллаж

Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе подготовку к разведению сил в Золотом и Петровском Луганской области.

Богдан также проинформировал дипломатов об ожиданиях украинской стороны от встречи в "нормандском формате".

Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

В сообщении ведомства на странице в Twitter подчеркивается, что встреча была "откровенной и конструктивной".

Как писал OBOZREVATEL, недавно будущие переговоры в "нормандском формате" президент Украины Владимир Зеленский обговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики провели телефонный разговор.

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Офис президента политика нормандский формат
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Скоро Богдан Трампа вызовет в Киев!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а с каких пор Богдан - политик?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Разговоры в пользу бедных. Украина хвалит G7 за то, что G7 хвалит Украину
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