Богдан уходит? Что стоит за заявлением главы Офиса президента

Неожиданное заявление о якобы отставке главы Офиса президента Андрея Богдана, опубликованное в СМИ, вызвало фурор и непонимание среди украинцев. Но позже информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, сообщив, что заявление вполне настоящее.

Что же в действительности происходит на Банковой – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В СМИ опубликовали заявление главы Офиса президента Андрея Богдана якобы о его отставке.

Подлинность документа подтвердил президент Владимир Зеленский.

В увольнении Богдана заинтересованы в США.

"Прошу уволить по собственному желанию с момента желания"

Первыми заявление об увольнении Андрея Богдана опубликовало издание "Интерфакс-Украина". Ссылаясь на собственные источники в Офисе президента там сообщили, что Богдан написал заявление на увольнение. Информация мгновенно разлетелась по всем СМИ.

В частности, журналисты theБабель и "Нового времени" прозвонили для получения комментария одному из заместителей главы Офиса президента. Вероятно, Кириллу Тимошенко, который и предоставил им фотографию якобы заявления Богдана.

Заявление Богдана theБабель

После публикации заявления другие СМИ подхватили информацию и также начали ссылаться на источники в Офисе президента, параллельно набирая других замглавы Офиса. Правда, четких подтверждений этой новости не последовало. Так, замглавы ОП Руслан Рябошапка на телефонный звонок телеканала "НАШ" ответил, что заявление полностью не соответствует действительности.

Информационный вакуум сохранился до утра пятницы и частично развеял его президент Владимир Зеленский. "Такие заявления написали все в моей команде: мы не держимся за места. Когда придет время, я ее подпишу", – сообщил он журналистам, отметив, что может показать и другие заявления всех членов команды.

Отреагировал на документ и Андрей Богдан. "Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", – сказал он.

Андрей Богдан

Поэтому оценивать ситуацию с неоднозначной публикацией документа об увольнении можно как игру внутри Офиса президента. Пока же Богдан, судя по всему, на своей должности остается. Хотя определенные предпосылки для возможной отставки все же есть. Ведь последнее время глава ОП был связан сразу с несколькими скандалами.

Проблемы с США

Самым главным противником на назначения Богдана на должность главы тогда еще АП выступали в США. Как известно, чиновник ранее был юристом украинского олигарха Игоря Коломойского, против которого в Штатах сейчас ведется расследование.

Игорь Коломойский LIGA.net

Вместе с его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым Коломойского подозревают в нарушении специального федерального закона об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции. А также в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.

Еще до назначения Богдана от этой идеи Зеленского отговаривал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Экс-посол США в Украине Джон Хербст говорил, что человек Коломойского на посту главы Офиса президента вызывает много вопросов.

А личный адвокат американского президента Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отметил, что "не советовал бы президенту Зеленскому окружать себя людьми, связанными с криминальным олигархом. Он, наоборот, должен сосредоточиться на борьбе с коррупцией, ведь поэтому его и выбрали украинцы".

Кроме того, ряд СМИ пишет о том, что отставка Богдана является основным условием встречи в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Конфликт с Кличко

Уже несколько недель украинцы с интересом наблюдают за открытым противостоянием Богдана с главой КМДА и мэром Киева Виталием Кличко. Первый требует уволить Кличко с поста главы Киевской гоадминистрации из-за якобы коррупции и его не способности контролировать ситуацию в Киеве.

Виталий Кличко и Андрей Богдан

Второй же отрицает все обвинения Богдана и требует от него предоставить доказательства в его коррупционной деятельности, если такие имеются, правоохранительным органам.

В конце июля Кличко провел встречу с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани и заручился его непосредственной поддержкой, что тоже идет не на руку Богдану.

Новости Кличко требует от НАБУ начать уголовное производство по заявлениям Богдана

По предварительной информации, глава ОП лоббирует на должность главы КМДА гендиректора холдинга 1+1 media Александра Ткаченко. Однако в президентской партии "Слуга народа" также есть своя лобби группа, которая выступает против увольнения Кличко в связи с тем, что это может вызвать общественный резонанс.

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