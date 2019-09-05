"Без телефонов и записей": Зеленский и "слуги народа" собрались на закрытую встречу

Президентская партия "Слуга народа" вечером в четверг, 5 сентября, собралась на закрытое заседание в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

На встречу прибыли глава Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и генпрокурор Руслан Рябошапка. Об этом сообщает Telegram-канал "УП. Off the record".

Среди главных вопросов, которые обсудили "слуги народа" – дальнейшие планы и новые законопроекты в Раде. По данным LB.ua, дискуссия длилась два часа – с 18:00 до 20:00. "Формат – "без телефонов и записей". В ходе встречи будет "сессия вопросов и ответов", – рассказал источник издания.

Зеленский и "слуги народа" собрались на закрытую встречу "УП. Off the record"

Вскоре стало известно, что депутатов действительно попросили сдать телефоны перед началом.

Как стало известно, первым перед ними с мотивационной речью выступил Зеленский. Он поблагодарил "слуг народа" за работу на первых заседаниях Рады и призвал продолжать в том же темпе.

Далее свои вопросы озвучили депутаты – в основном они касались организационных вопросов и законопроектов.

"На заседании фракции будет обсуждаться подготовка к пленарной неделе. Подготовка законопроектов, комитеты. Все, что касается внутренней организации работы", – поделилась подробностями перед встречей в комментарии "РБК-Украина" народный депутат Ирина Верещук.

Рассказал о встрече "Униан" и первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. "Это будет нормальная дискуссия, как нам действовать дальше. У нас следующие две пленарные недели, и нам нужно просто сверить часы", – поделился он.

Руслан Стефанчук Укринформ

По словам Стефанчука, на заседание приглашены и члены Кабмина, чтобы обсудить соответствующие законопроекты.

Кроме того, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что теперь в Раде будут проводить регулярные заседания фракции.

"Сегодня состоится заседание фракции. Да, фракция будет встречаться регулярно для обсуждения законопроектов, которые нарабатываются комитетами, подаются президентом и Кабмином. Дискуссии у нас идут постоянно – в комитетах, в группах, а затем выносятся еще на совместное обсуждение во фракции", – пояснила она.

Зеленский и "слуги народа" собрались на закрытую встречу Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, что к некоторым народным депутатам от фракции "Слуга народа" уже ходят люди, которые пытаются "решить" свои вопросы.

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