"Бессмысленно": экс-министр развеял иллюзии относительно Украины в НАТО

Бывший премьер-министр Украины, экс-министр обороны Юрий Ехануров, уверен, что на сегодняшний день Украина не станет членом Североатлантического альянса, но с НАТО необходимо работать.

В то же время, Украина в сложившейся ситуации не сможет сохранить внеблоковый статус, потому что у нее есть враг, заявил он в эфире телеканала NEWSONE.

"Ситуация сложилась так, что Украине не удастся быть внеблоковой, потому что мы имеем врага. Давайте будем реалистами, о каком НАТО можно говорить? Говорить о формальном вступлении в НАТО бессмысленно. Кто нас туда возьмет? Другое дело, что мы должны стандарты НАТО принять, работать с ними, проводить учения", – отметил политик.

По его мнению, военная наука в Украине не развивается и плохо финансируется.

"Украина принимала участие в учениях в Германии и заняла восьмое место из восьми. Потому что системы управления никуда не годятся, деньги в военную науку не вкладываются. Это значит, что военный сбор, который мы все платим не идет военным", – отметил бывший премьер.

В этой ситуации, по словам Еханурова, необходимо в дальнейшем ориентироваться именно на военный рынок и развивать науку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в Европейский союз и НАТО до 2030 года.