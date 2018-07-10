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"Бандера всех защищал!" Фарион резко поставила на место президента Польши

2.4тЧитать новость на украинском

Бывший народный депутат от фракции "Свобода", языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион обвинила президента Польши Анджея Дуду в шовинистских настроениях после того, как он назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой".

"Круто морозит этот Дуда - шовинист! У меня к нему один вопрос. Слушай, президент, что делали поляки на этнических украинских землях? Отвечаю, потому что ты не способен на это ответить. Они их оккупировали и уничтожали переселенцев – украинцев", - написала она в Facebook.

По ее словам, ОУН во главе со Степаном Бандерой встали на их защиту, то есть на защиту своей прадедовской земли.

"Дуда! Услышь слова националиста С. Ленкавского: "В отношениях с Польшей для нас важнее будущее чем прошлое". Дуда, слышишь? Или же имперская дуда звучит громче?" - обратилась Фарион к президенту Польши.

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Напомним, ранее Анджей Дуда посетил Волынскую область, где заявил, что Волынская трагедия 1940-х годов была этнической чисткой, а не войной между Украиной и Польшей. По его словам, поляки мстили украинцам за террор ОУН-УПА.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления Дуду подловили на откровенной манипуляции в польско-украинском конфликте.

Персоны
Ирина ФарионАнджей Дуда
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Русский Солдат
Русский Солдат
Кого мог защищать карлик-извращенец, кроме собственной жопы?
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Фарион надо президентом Украины сделать! больной стране - больного президента!
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ну что дуда. как она тебя отху......ла? понял осел как дружить с быдлом, они вас резали. жгли, а ты сопли жуешь, поддержуй дальше таких как фарион. ещё не то услышишь.
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