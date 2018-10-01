Микола Рудьковський колись активно займався бізнесом, був партнером Нестора Шуфрича, але потім став з ним найбільшим ворогом. Його звинувачували в причетності до викрадення директора їхньої спільної із Шуфричем компанії. Тому думаю, арешт у Москві - наслідок бізнесконфлікту й інших, пов’язаних із ним дій.

Рудьковський, знаючи про конфлікт із Шуфричем, який у Росії залишається впливовим політиком, очевидно, міг передбачити свій арешт в цій країні. Не знаю, в якому стані їхні стосунки зараз, але колись, як писала преса, вони були погані.

Рудьковський перебував у розшуку, а від розшуку мало де можна сховатися. Знову ж таки, як писала преса - його затримували не лише в Росії, а й в інших країнах. Наприклад, в Еміратах (Рудьковського затримували у Дубаях через підроблений іранський паспорт, але відпустили, після чого він поїхав із ОАЕ. - ред). Тим більше його затримали б у Європі і видали б Україні.

А от у Росії, як у корупційній країні, можна було би домовитися із кимсь із впливових людей. Але очевидно, що впливовішим виявився інший -його конкурент.

Що буде далі із Рудьковським - прогнозувати складно. Росія така країна, в якій можливо все і дуже часто певні ситуації залежать від політичних впливів.