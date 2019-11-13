"Нам ничего от них не надо!" Арахамия осадил Коломойского из-за заявления о России

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия негативно оценил заявление бизнесмена Игоря Коломойского о том, что финансирование России может заменить Украине кредит Международного валютного фонда.

Его слова нардеп прокомментировал в кулуарах Верховной Рады в среду, 13 ноября, передает "РБК-Украина".

"Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", – возмутился Арахамия.

Арахамия осадил Коломойского из-за заявления о России

Напомним, Коломойский призвал принять деньги от России. "Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский дал большое интервью The New York Times, в котором заверил,что ЕС и НАТО якобы никогда не примут Украину.

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