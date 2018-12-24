Аграрная партия побеждает на выборах в ОТГ

Аграрная партия Украины стала первой и единственной внепарламентской политической партией, одержавшей победу в выборах в объединенных территориальных общинах.

Наибольшую поддержку Аграрная Партия получила в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской и Черкасской областях, что позволило политической силе занять третье место по Украине по общему количеству победителей, – сообщает официальный сайт политической силы.

Всего в избирательных округах от Аграрной Партии было выдвинуто около 1000 кандидатов на должности сельских, поселковых и городских голов и депутатов местных советов.

В борьбе за право защищать интересы граждан на местах кандидаты-аграрии оставили позади таких парламентских тяжеловесов, как Народный фронт, Самопомощь и тому подобное.

Однако, в политической силе не считают такой результат неожиданным.

Председатель Аграрной партии Юрий Крутько

По словам лидера аграриев Юрия Крутько, Аграрная Партия является главным защитником интересов жителей сельской местности, поскольку активно поддерживает децентрализацию, развитие малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства, и в целом - возрождение украинского села. Поэтому, на выборах в ОТГ Аграрная Партия последние три года уверенно входит в тройку лидеров рядом с такими политическими силами, как БПП и "Батьківщина".

"Сегодня в обществе есть запрос на возрождение украинского села. Согласно результатам социологического исследования, проведенного летом, 60% украинских граждан желают поддержки и развития сельской местности. Без сомнений, в Аграрной партии достаточно опытных и профессиональных менеджеров, которые работали, работают и будут работать на благо своих общин", - так прокомментировал победу председатель Аграрной партии Юрий Крутько.

В партии не отрицали, что имеют большие политические амбиции: на высокую поддержку избирателей рассчитывают и во время парламентских выборов в 2019 году.