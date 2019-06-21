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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор "Обозревателя"Все статьи автора

Сюрприз парламентських виборів - команда "Сили права"

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Вірю і сподіваюсь, що одним з сюрпризів парламентських виборів може стати команда "Сили права" Андрія Сенченка, яка зареєструвала власний список у ЦВК.

Я спостерігаю за цією організацією ось уже декілька років поспіль: Сенченко та його команда, крок за кроком вели правову війну з РФ в українських судах. Визнання фактів агресії РФ в Криму та на Донбасі, тисячі виграних справ, арешт російських коштів на суму понад 3.5 млрд доларів - такими результатами не може похвалитись навіть уряд. Ця діяльність не була "заточена" під вибори, просто патріоти займалися своєю справою. І тепер, у цих перегонах їм потрібно не стільки обіцяти, скільки розповісти, що вони зробили для країни, прозвітувати за колосальні результати вже проведеної нею правової війни проти РФ.

Андрій Сенченко

Андрій Сенченко

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У "Сили права" є не лише чітка стратегії перемоги в конфлікті з РФ, але й поважний список знаних фахівців у царині безпеки, оборони та міжнародних відносин. Все це робить "СП " потенційним "чорним лебедем" цих перегонів.

Мені особисто імпонує, що "Сила права" не "грає вар’ята", не намагається осідлати коника популізму, а концентрується на стратегічних проблемах безпеки та економічного розвитку. Крім того, команда Сенченка складається з дійсно "нових облич", з усіх регіонів країни. Тому я вважаю, що такі люди мають бути в парламенті, і мій обов’язок донести ФБ-спільності інформацію про "Силу права". А далі все залежатиме від здатності цієї сили донести свій меседж до виборців.

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Автор
Орест СохарОрест Сохар
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрій Сенченко
Место
Украина
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
еще одна банда дармоедов лезет подсесть на госбюджет шоб нихера не делать а только доить страну.
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
І на чиєму електоральному полі вони пасуться? Всі пасовиська зайняті.
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