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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Путин просчитался: такого эффекта от аннексии Крыма никто не ожидал

3.2т

Российский президент Владимир Путин сегодня вновь посещает оккупированный Крым

Инициатор аннексии не мог остаться в стороне от пятилетнего юбилея одного из самых позорных событий российской истории. И то, что аннексия привела к конфликту России и Украины и изгнанию России из цивилизованного мира, Путина беспокоит мало. Именно благодаря аннексии Крыма его режим обрёл новую легитимность, позволил не задумываться о самой возможности смены власти, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Тем не менее, даже в самой России сегодня говорят о том, что эффект Крыма для власти фактически исчерпан. И удивляться тут не приходится. Оккупация Крыма совершалась в период постоянного роста цен на нефть, когда еще не было западных санкций. Россияне выражали прежде всего политическое недовольство - несменяемость власти, коррупция, отсутствие социальных лифтов, засилье наглых "силовиков" и их подручных - бандитов. Именно это недовольство удалось погасить благодаря оккупации Крыма. Но затем уровень жизни граждан страны-агрессора стал падать. И никакой радости от того, что Путин продолжает тратить миллиарды на Крымский мост или армию, никто в России больше не испытывает. "Крым - пишет сегодня деловая газета "Ведомости" - превратился фактически во временно оккупированную территорию.

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Будучи на бумаге частью России, Крым не является полноправной частью России в реальности. Что делать с Крымом, никто не знает, и даже в высоких кабинетах можно все чаще услышать: зря мы в это ввязались".

Это именно та реальность, которую Владимир Путин предпочитает игнорировать. У российского президента нет никакой другой альтернативы, кроме того, чтобы настаивать на том, что "Крым наш" и это важно. Но в самой России начинают понимать, что на идее правомерности аннексии Крыма строится прежде всего легитимность личной путинской власти, что само будущее Российского государства, нормализация отношений с Украиной и Западом связаны с отказом от аннексии и с осуждением ее инициаторов - разумеется тогда, когда у россиян появится привычная возможность отказаться от наследия очередного вождя.

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Это именно то, что боятся сказать журналистам "Ведомостей" в тех самых высоких кабинетах. Потому что рассчитывали на совершенно другую реакцию на оккупацию Крыма, на противоположный эффект от аннексии - и в восприятии Запада, и в отношениях с Украиной. Никто в Москве даже не предполагал, что санкции будут продолжаться пять лет и только усиливаться, что Украина станет сопротивляться агрессору, что даже цена на нефть не будет спасать российскую экономику.

Путин просчитался. И ему остаётся только пытаться выжать из оккупации все, что еще осталось от "крымского эффекта".

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Источник
Источник:espreso.tv
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semenovich semen
semenovich semen
В 2014 крымчан обманули высокими российскими зарплатами и пенсиями. Как только у Вовы Путина закончатся деньги, наступит безоговорочный возврат оккупированного Крыма в родную гавань в Украину.
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semenovich semen
semenovich semen
Крым показался Путину легкой добычей. Бесперспективная беспощадная и бесконечная война путинских «собирателей земель» на территории бывшего СССР закончится крахом России. Содержать и удерживать оккупированные территории дорого даже для Путина.
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