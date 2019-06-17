101 "слуга народа": у Зеленского предложили "отсеять" недостойных

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского обнародовала обновленный список кандидатов на внеочередные выборы в Раду-2019, в котором появилась функция лайков и дизлайков через использование соцсети Facebook.

Ранее анонсировалось, что, таким образом, политсила должна "отсеять" с помощью украинцев неподходящих, по их мнению, кандидатов.

Список доступен на сайте партии. Для того, чтобы проголосовать достаточно лишь авторизоваться через Facebook.

Партия "Слуга народа" 24 канал

Как картина выглядит сейчас

Больше всего лайков получили:

лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков набрал 2440 лайков и 675 дизлайков;

представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук получил 2144 лайков и 595 дизлайков;

За преподавателя Ирину Венедиктову – 1536 лайков и 507 дизлайков.

В списке "Слуги народа" есть и "нелюбимчики":

генеральный продюсер "1+1" Александр Ткаченко получил 2943 дизлайка и всего 544 лайка;

основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий - 1269 дизлайков и всего 252 лайка;

руководитель компании "Квартал-концерт" Максим Ткаченко - 415 дизлайков и 189 лайков;

Святослав Юраш - 2489 дизлайков и 758 лайков. Он является сыном главы департамента по делам религий Андрея Юраша.

Таким образом, партия "Слуга народа" запустила еще один этап постпраймериза. "Если вы считаете, что кто-то из 100 претендентов избирательного списка не достоин быть в нем и на это есть объективные причины, напишите нам об этом!" – призвали украинцев.

Общественность попросили помочь команде Зеленского "отфильтровать" список.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В партии также засветилась тусовщица из Киева Ирина Панченко, однако после разговоров о том, что она купила место в "Слуге народа", девушку исключили из политсилы.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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