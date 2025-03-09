Жители Британии, Франции, Германии и Польши боятся нападения России и выступают за продолжение поддержки Украины: опрос

В Великобритании, Франции, Германии и Польше большинство опрошенных граждан считают, что Россия может напасть на страны Европы в ближайшие годы. Также респонденты выступают за продолжение помощи Украине, которая дает отпор стране-агрессору.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела независимая неправительственная организация More in Common, передает BBC. Так, 60% французов считают вероятным вторжение России в другие страны Европы, помимо Украины, в ближайшие годы.

В Великобритании и Польше такого мнения придерживаются по 68% респондентов, в Германии – 53%.

Две трети (66%) опрошенных британцев и поляков считают необходимым продолжать поддерживать Украину, даже если США прекратят оказывать Киеву помощь. Во Франции так считают 57% респондентов, в Германии – 54%.

При этом отношение к идее отправки в Украину миротворцев из европейских стран после договоренности о перемирии или достижения мирного соглашения не столь однозначное. В Британии ее поддерживают 57%, во Франции – 44%, в Германии – 41%, а в Польше – всего 27%.

Данный опрос проводился онлайн 2-5 марта, во Франции в нем приняли участие 1503 человека, в Великобритании – 1093, в Германии – 1513, в Польше – 1000.

Ранее мы писали о том, что три четверти опрошенных граждан Франции больше не считают США союзником своей страны. Большинство из них изменили свое мнение после спора в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которого французы считают виновником скандала.

Тем временем рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона вырос на фоне его поддержки Украины и призывов увеличивать расходы на оборону в Европе. Поддерживает политика сейчас каждый третий гражданин его страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Литвы считают, что в течение 3-5 лет Россия создаст военный потенциал, достаточный для "ограниченных действий" против одной или даже сразу нескольких стран НАТО. Этого срока будет недостаточно для подготовки к полномасштабной войне с Альянсом, однако достаточно высока вероятность того, что страна-агрессор начнет военные действия.

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