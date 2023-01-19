''Путин теряет под собой землю'': Джонсон призвал мир не верить угрозам РФ и дать Украине танки

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада не верить запугиванию России ядерным оружием. Он попросил союзников как можно скорее предоставить Украине танки.

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Об этом экс-чиновник говорил во время "Украинского завтрака" в Давосе, Швейцария, 19 января. Он выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы все поверили в вероятность применения ядерного оружия, однако никогда этого не сделает. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой", – добавил политик.

Он пояснил, что в случае применения РФ ядерного оружия от государства-террориста отвернутся Индия и Китай, связи с которыми для него чрезвычайно важны, а потому необходимо прекратить думать об этом, вместо этого – сосредоточиться на помощи нашему государству.

"Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила..." – считает бывший британский премьер, обратив внимание на то, что предоставленные ранее нашему государству системы HIMARS стали для нас очень эффективным оружием.

"Дайте им танки!" – призвал Джонсон.

Напомним: также Джонсон заявил, что, развязав полномасштабную войну, кремлевский диктатор Владимир Путин приблизил Украину ко вступлению в НАТО. Кроме того, по мнению политика, эти события также укрепили единство Североатлантического альянса изнутри.

Также Джонсон уверен, что Путин не решится на применение ядерного оружия, поскольку понимает, что сразу же получит ответный удар, который будет вынужден нанести Запад.

Участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе принял также президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал лидеров не сомневаться в российской агрессии и помочь нашей стране ее побороть.

Между тем, Запад сейчас ведет интенсивные дискуссии на тему военной помощи Украине, в частности, о танках Leopard. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто выразил надежду на то, что его страна и другие партнеры получат разрешение от Германии на реэкспорт этой военной техники.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте говорил, что его страна передаст танки Leopard для Вооруженных сил Украины, если будет создана международная коалиция.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что выступает целиком на стороне Украины в освободительной войне, развязанной Кремлем. Единственный приемлемый финал для цивилизованных стран – Россия должна проиграть.

– Также Шольц заявил о готовности передать Украине танки Leopard 2. Тем не менее, он назвал одно условие. Это – передача США танков Abrams.

– Франция рассматривает возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc. Это может ускорить положительное решение Германии о поставках нашему государству танков Leopard 2.

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