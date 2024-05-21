Зеленский встретился с Бербок в Киеве: говорили о ПВО и евроинтеграции. Фото и видео

Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министершей иностранных дел Германии Анналеной Бербок, прибывшей в столицу с необъявленным визитом. Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины и движение Украины в членство в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Владимир Зеленский в своем Telegram обнародовал видеовстречи.

Глава государства подробно проинформировал главу МИД Германии о ситуации на передовой и нуждах Украины в средствах противовоздушной обороны.

В частности, стороны обсудили совместную инициативу министров иностранных дел и обороны ФРГ по поиску дополнительных систем Patriot и других систем ПВО для Украины. Также во время встречи речь шла о том, что вскоре украинское небо будут защищать дополнительные немецкие зенитно-ракетные комплексы.

"Спасибо за помощь в защите нашей независимости, европейского образа жизни и наших людей от российского террора", – сказал президент.

Со своей стороны, глава МИД Германии отметила – все, что ее страна делает для Украины, она делает и для мира в Европе. Бербок подчеркнула, что Запад должен делать гораздо больше.

"Я только что вернулась с угольной электростанции, пытаясь снова показать Европе, что значит эта война. Видеть людей, которые занимаются восстановлением уже через месяц – это просто невероятно. Так что то, что мы делаем, мы делаем для народа Украины, но также и для европейского мирного порядка. Следовательно, не стоит благодарить.

В ходе встречи стороны также обсудили движение Украины к членству в ЕС и организацию Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2024), которая состоится в июне в Берлине, скоординировали шаги по ее наполнению конкретными проектами.

Стоит отметить, что Анналена Бербок с седьмым визитом уже посетила Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

За выдающиеся личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины президент наградил министерку иностранных дел Германии Анналену Бербок орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 мая в Киев с необъявленным визитом приехала министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она в очередной раз подчеркнула, что ФРГ "непреклонно стоит на стороне Украины".

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