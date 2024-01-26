Множественное гражданство: антиконституционное и угрожающее нацбезопасности или борьба за новых украинцев

В Украине хотят ввести институт множественного гражданства – соответствующий законопроект 10425 президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду.

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По его словам, закон позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме, конечно, граждан России.

Но уже с первого же дня этот документ вызвал массу нареканий народных депутатов и общества из-за неоднозначных трактовок некоторых его положений.

О том, что угрозы для Украины и ее граждан несет в себе законопроект о множественном гражданстве – в материале OBOZ.UA.

Угроза для государства

Главное отличие президентского законопроекта от действующего закона – возможность обретения гражданства Украины гражданами государств (в законопроекте указан список соответствующих стран), которые могут это сделать по упрощенному порядку.

Например, граждане ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и даже Японии могут приобретать гражданство только на основании декларации о признании себя гражданином Украины. Обязанность прекратить гражданство другой страны на них не распространяется (если они не являются одновременно гражданами РФ). С другой стороны, введение такого подхода к упрощенному приобретению гражданства по сути дискриминирует проживающих в других странах. Граждане Израиля или Мексики, Кореи или Новой Зеландии и многих других государств почему-то не смогут воспользоваться такой процедурой.

"Законопроект 10425, на мой взгляд, не логичен и что главное – вступает в конфликт с Конституцией. Поэтому несет сразу несколько спорных и непонятных моментов, – говорит народный депутат Украины Николай Княжицкий. – Из того, как сформулирована норма статьи 17 законопроекта об упрощенном обретении гражданства следует, что кроме декларации о признании себя гражданином Украины другие документы не представляются. В других статьях добавляется, что он должен подать обязательство по сдаче экзаменов на уровень владения языком, и по основам Конституции и истории Украины в течение трех лет.

То есть не нужны никакие минимальные связи с Украиной – человек может всю жизнь жить где-то в Хорватии, но одновременно стать гражданином Украины.

Очевидный риск такого развития событий – неконтролируемое получение гражданства. К примеру, это может повлиять на выборы власти. По сути мы всех граждан ЕС, США, Канады и других государств из списка указанного в законопроекте приглашаем стать гражданами Украины. Следовательно, выборы Парламента или Президента Украины смогут осуществлять люди, которые никогда в Украине не жили, но стали гражданами страны в упрощенном порядке", – отмечает Николай Княжицкий.

Гипотетически такое развитие событий дает постороннюю возможность прямо вмешиваться во внутренние дела нашего государства. В условиях гибридных войн, Россия может организовать массовое получение украинского гражданства иностранцами разных государств, и через них организовать смену или дестабилизацию власти.

Утрата гражданства

Еще больше вопросов вызывает статья 20 законопроекта, в которой говорится об основаниях для потери гражданства Украины.

Конечно логично то, что его остаются лица, которые добровольно приобрели гражданство страны-агрессора. В то же время достаточно угрожающей является норма этой статьи, которая говорит, что такое же наказание ожидает и тех украинцев, которые имеют "гражданство государства, которое не определено как государство, граждане (подданные) которого приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке". То есть если вы имеете гражданство страны, которой нет в утвержденном списке Верховной Рады, вы можете остаться своего украинского паспорта.

Например, среди таких государств отсутствует Израиль, гражданство которой еще до полномасштабной войны имело много украинцев. После нападения России этот процесс еще больше активизировался. То есть, если законопроект будет принят, то определенная часть украинского общества будет под ударом и возможностью лишения гражданства.

"Как именно формировался список государств, которые дают возможность обрести гражданство по упрощенному порядку, мне непонятно. Почему, например, тот же Израиль отсутствует, а Япония или Венгрия есть также вопрос без ответов. Но, значит, граждане Украины, имеющие паспорт страны не из этого списка, вполне могут быть лишены украинского гражданства. И столь непонятных и спорных моментов в этом документе хватает.

Вопрос множественного гражданства уже волновал и общество, и народные депутаты. Именно поэтому сейчас на рассмотрении КСУ находится конституционное представление о толковании статьи 4 Конституции Украины, в частности термина "единое гражданство". Стоит отметить, что подход, когда гражданин Украины может иметь второе гражданство другой страны, противоречит Конституции, которая предусматривает, что в Украине существует "единое гражданство". И всюду в тексте Конституции термин "единый" понимается как "один и не может быть больше". Например, "единственным органом законодательной власти является Верховная Рада Украины" - означает что орган, уполномоченный принимать законы, у нас один - Верховная Рада, и не может быть больше, – так комментирует этот факт Николай Княжицкий.

Очередная попытка и нарушение регламента

Законопроект 10425 является, по сути, доработанной версией законопроекта 6368, который Президент вносил в Верховную Раду еще в декабре 2021 года.

"Законопроект 6368 в настоящее время не отозван из парламента и включен в повестку дня в сентябре 2023 года, – продолжает Николай Княжицкий. – Более того, профильным комитетом доработан законопроект и зарегистрирован комитетский под буквой Д. Законопроект 6368 так же, как только зарегистрированный 10425 излагает закон о гражданстве в новой редакции. По сути внесение такого законопроекта с тем же предметом регулирования является нарушением регламента. Чтобы формально обойти регламент, было изменено название документа. Что должен сделать Офис Президента: отозвать законопроект 6368 (но поскольку он включен в повестку дня сессии, решение об отзыве должна принимать Верховная Рада), или цивилизованно рассматривать в Раде законопроект 6368, принимать его в первом чтении, цивилизованно дорабатывать до второго. Нет ни одного положения, которое не могло бы быть доработано до второго чтения в рамках рассмотрения законопроекта 6368.

Вместо желания изменить законодательство в рамках Конституции и профессионально работать над ним, Офис Президента прибегает к очередному политическому пиару. Реанимирует уже давно обсуждаемую тему. Вместе с тем есть ли практическая потребность в таких изменениях? Очевидно нет, поскольку с 2021 года во время войны этот вопрос больше не поднимался.

Мне сложно прогнозировать судьбу этого законопроекта, но в такой форме я точно за него голосовать не буду, – отметил Николай Княжицкий.