Зеленский: Украина никогда не откажется от суверенитета и станет еще крепче

Украина 16 июля отметила уже 33-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете – и отметит и следующие как свободная страна. Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета, каким бы ни был российский террор.

Видео дня

"Украинская свобода все равно сохранится, все равно победит", – сказал президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к народу. Видео было опубликовано на YouTube-канале ОП Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гарант отметил: то, что мы не откажемся от суверенитета, очевидно всем в мире. Российская война этого не изменит.

"Каждый год Украина будет становиться только крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина это может. Может благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решительностью наших людей. Миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства – это их личная воля.

Чествуя украинскую свободу, украинский суверенитет, украинскую силу, мы всегда чествуем наших героев. Разных людей, которые сражались и сражаются ради Украины и которым мы обязаны свободой", – сказал президент.

После этого он поименно назвал воинов, которые в эти дни и недели проявили максимум своей храбрости и эффективности ради родной страны. Это:

– солдат Александр Шульга, механик-водитель танкового батальона 33-й отдельной механизированной бригады;

– солдат Александр Левченко, командир боевой машины "Брэдли" 47-й ОМБр;

– солдат Андрей Головко, командир отделения огневой поддержки 79-й отдельной бригады ДШВ;

– майор Татьяна Гумеля из 110-й отдельной бригады ТрО;

– сержант Александр Оливко, командир пулеметного отделения 3-й отдельной штурмовой бригады;

– младший сержант Владислав Дацкий, главный сержант штурмового взвода 3-й ОШБр;

– старший лейтенант Игорь Дикун, Герой Украины, командир разведбата 5-й отдельной штурмовой бригады;

– лейтенант Александр Коваленко, Герой Украины, командир 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар";

– старший солдат Максим Шевцов, солдат Андрей Хмилевский, младший сержант Богдан Максимов из 80-й отдельной бригады ДШВ;

– старший лейтенант Евгений Марциненко и солдат Александр Дудун, воины 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко;

– старший лейтенант Олег Спичак и младший сержант Сергей Саргсян, воины 123-й отдельной бригады территориальной обороны;

– капитан-лейтенант Николай Сопко и старшина второй статьи Сергей Тарасов, воины 73-го морского центра специальных операций.

Также президент поблагодарил Воздушные силы ВСУ – пилотов, зенитчиков, бойцов мобильных огневых групп.

"Каждому и каждой, кто бережет украинское небо. Спасибо за каждую сбитую российскую ракету! Мы уже показали, что нет таких российских ракет, которые не могли бы сбить украинцы. И когда украинский воздушный щит станет достаточно крепким – а это будет! – Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора. Безопасность нашего континента начинается здесь суверенитетом и силой Украины", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL:

– 16 июля Зеленский показал шеврон, подаренный бойцами 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" во время его визита на передовую. Глава государства заверил, что с такими мощными воинами Украина обязательно сохранит свою независимость.

– А воины 44-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Даниила Апостола подарили президенту "счастливый" шеврон. Он побывал в боях под Киевом, возле Макарова, Бородянки, в Донецкой и Запорожской областях.

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