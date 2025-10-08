"Путину много раз предлагали закончить войну": Зеленский согласовал СБУ "некоторые асимметричные ответы" на российскую агрессию

В среду, 8 октября, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Василия Малюка. После этого было согласовано, что СБУ даст асимметричные ответы на российскую войну.

Кроме того, было проговорено результаты воинов Службы – Центра спецопераций "А". Отмечается, что они воюют на фронте вместе с другими составляющими Сил обороны. В частности, на Покровском направлении. Об этом говорится в традиционном обращении президента.

Детали из обращения президента Украины

– Длинный доклад был сегодня и главкома Александра Сырского – почти час мы с ним говорили – по всем фронтовым направлениям, по подготовке наших бригад, по обеспечению. Особое внимание сейчас, конечно, Добропольской операции, контрнаступательной операции. С ее начала и по сегодняшний день россияне имеют уже более 12 тысяч потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа. Из этих 12 тысяч у них более чем 7200 – безвозвратные потери. Защищаемся также на всех других направлениях.

– Купянск – я хочу поблагодарить каждого нашего воина, которые воюют сейчас в городе и в окрестностях. Новопавловское направление тоже непростое, и там продолжаются наши активные оборонительные действия, есть действительно неплохие результаты.

– В целом по фронту стоит отметить по итогам этих недель 93-ю отдельную механизированную бригаду, "Семьдесятдевятку" и 82-ю бригады ДШВ, 425-й отдельный штурмовой полк. Также – тактическую группу № 84 Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

– Также хочу поблагодарить всех воинов ССО, которые вместе со Службой безопасности Украины и 138-м центром спецназначения ВСП очищают от оккупанта Купянск. Еще на Купянском направлении действуют 15-я бригада Нацгвардии, 114-я отдельная бригада ТрО, 144-я отдельная механизированная... Лиманское направление – 60-я отдельная механизированная бригада.

– На Приднепровском – 40-я бригада береговой охраны ВМС Вооруженных сил Украины, также 426-й отдельный батальон беспилотных систем морской пехоты ВМС и 140-й отдельный разведбат морской пехоты. Спасибо! Стоит отметить и 148-ю отдельную артиллерийскую бригаду ДШВ – молодцы! И 414-я отдельная бригада беспилотных систем – спасибо!

– Отдельно по Доброполью за успехи в эти дни отмечу воинов 1-го отдельного штурмового полка, батальонов 92-й отдельной штурмовой бригады и 33-го отдельного штурмового полка. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, которые действительно храбро, качественно выполняют боевые задачи.

– Еще сегодня по итогам работы уже третьего нашего Форума оборонных индустрий встретились с представителями компаний – бизнеса, и не только нашего украинского бизнеса, – которые работают на развитие нашего производства оружия, на наши совместные с партнерами проекты. Мы очень ценим каждый реальный результат сотрудничества ради обороны. Украина достигает действительно значительных вещей, и в частности наши дальнобойные санкции против России это демонстрируют.

– По нашим данным, дефицит топлива в России уже идет к показателю в 20% – это то, что касается бензина у них. Они уже используют и резервы дизеля, которые берегли на черный день. Путину много раз предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь. Он отверг все предложения – наши предложения, американские предложения. Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна чувствовать полную цену войны. Производители оружия это обеспечивают. Наши дальнобойные удары стали более точными.

– Партнеры готовят новые санкционные решения, и работаем, в частности, в тех санкционных направлениях, которые раньше часто получали меньше внимания. Готовим новые наши встречи с Соединенными Штатами Америки, также встречи в Европе. Что важно, мы не отвергаем ни одного реального пути к миру. Но считаем, что сработает только принуждение России. И я благодарю всех в мире, кто именно так помогает нам – Украине – сильно помогает, решительно и действительно теми средствами, теми решениями, которые влияют на Россию.

Что предшествовало

В среду, 8 октября, президент Владимир Зеленский заслушал доклад от главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. По результатам встречи, украинский лидер отметил, что дальнобойные удары по территории РФ имеют значительный прогресс. Также глава государства отметил успехи наших военных на Покровском направлении.

7 октября Владимир Зеленский подвел итоги встречи с руководителем Службы внешней разведки Олегом Иващенко. Во время доклада стороны обсудили ключевые шаги для предотвращения российского вмешательства и укрепления партнерских связей с союзниками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 6 октября президент Украины провел Ставку Верховного главнокомандующего, которая касалась энергетического сектора. На заседании премьер-министр Украины Юлия Свириденко и другие чиновники сообщили, что посетили Шостку Сумской области и другие города восточных регионов. Они докладывали о решениях в поддержку людей.

