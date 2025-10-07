'Противодействие вмешательству РФ будет сильнее': Зеленский подвел итоги важного доклада главы Службы внешней разведки. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с руководителем Службы внешней разведки Олегом Иващенко, которая состоялась 7 октября. Во время доклада обсудили ключевые шаги для предотвращения российского вмешательства и укрепления партнерских связей с союзниками.

Официальное сообщение появилось в Telegram-канале главы государства. Зеленский отметил, что украинская разведка активно взаимодействует с международными партнерами, чтобы не допустить использования Россией судов так называемого "теневого флота" для диверсий или попыток дестабилизации в Европе. По его словам, противодействие таким угрозам должно стать гораздо более эффективным.

Опасные схемы Кремля

Президент подчеркнул, что сейчас Россия применяет танкеры не только как источник прибыли для финансирования войны, но и для разведывательной или даже диверсионной деятельности. Он уверен, что это возможно остановить совместными усилиями союзников.

Во время встречи также обсудили конкретные шаги по усилению санкций против РФ. Зеленский обратил внимание на необходимость перекрытия схем обхода ограничений, которыми пользуется Москва, чтобы сохранить финансовые ресурсы для войны.

Новые вызовы и задачи

По словам главы государства, руководитель разведки доложил об изменениях в тактике российской дезинформации, которые ожидаются в ближайшее время. Кроме того, Президент поручил Иващенко активизировать сотрудничество с партнерами для расширения возможностей Украины в сфере поставок оружия и технического оборудования.

Это, подчеркнул Зеленский, должно усилить способность Украины противостоять не только на фронте, но и в сфере информационной и энергетической безопасности.

