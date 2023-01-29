Зеленский провел заседание Ставки и уточнил, к чему готовится Украина

В воскресенье, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсуждались ключевые потребности Сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.

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Об этом гарант сообщил в Telegram. На заседании были заслушаны доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.

"На войне не бывает выходных, особенно когда речь идет о нашей свободе и свободной от оккупантов Украине!" – констатировал президент.

Лидер государства также добавил, что участники заседания рассмотрели информацию от разведки о возможных действиях оккупантов в ближайшее время и очертили собственную реакцию на все возможные события. Президент заверил, что 2023 год будет годом победы Украины.

Напомним: накануне Зеленский снова призвал партнеров предоставить ВСУ дальнобойные ракеты для защиты от российского террора. В частности, речь идет об американских баллистических ракетах ATACMS и других подобных боеприпасах.

Президент рассказал об очередном ударе россиян из комплексов С-300 по городу Константиновка в Донецкой области, в результате чего погибли три человека и еще 14 пострадали. Он подчеркнул, что прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы украинских военных снабдили необходимыми ракетными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 185 компаний, помогающих стране-агрессору России перевозить оружие и солдат. Соответствующий указ глава государства подписал в субботу, 28 января;

– Зеленский пригласил в Бахмут главу МОК, допустившего участие россиян в Олимпиаде-2024. Он отметил, что во время такой войны, которую сейчас ведет РФ против Украины, нейтральности быть не может.

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