Зеленский пригласил в Бахмут главу МОК, который допустил участие россиян в Олимпиаде-2024: их флаг в крови украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, допустившего участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024 в Париже. Глава государства пригласил президента МОК в Бахмут на Донетчине, который продолжают уничтожать оккупанты, чтобы тот увидел, что делают россияне с Украиной.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в пятницу, 27 января, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что во время такой войны, которую сейчас ведет РФ против Украины, нейтральности быть не может.

Гарант напомнил, что тираны нередко пытаются использовать спорт для своих идеологических интересов. Однако следует помнить, что любой нейтральный флаг – в нашем случае тот, под которым выступают российские спортсмены, – запятнан кровью.

В то время, когда украинские спортсмены вынуждены вместо тренировок и соревнований давать отпор российским захватчикам, Россия своими подлыми ударами продолжает уносить жизни сотен украинцев и украинок, которые могли бы представлять нашу страну на мировой арене.

"Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Я неоднократно с ним говорил. И так и не услышал, как он намерен защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования", – сказал Зеленский.

В связи с последними событиями президент объявил о начале "марафона честности". Его цель – очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и помешать любым попыткам вернуть в мировой спорт представителей государства-террориста.

"Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, который просто неизбежен, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более – в парижской Олимпиаде", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сначала Россия должна остановить агрессию и террор. Только после этого можно будет говорить об участии ее спортсменов в международных соревнованиях. "Олимпийские принципы и война – фундаментально противоположны друг другу", – говорит Зеленский.

Дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!