Зеленский провел изменения в руководстве СНБО: кого они коснулись

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября подписал два указа – об увольнении Руслана Хомчака с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и о назначении на эту должность генерал-майора Евгения Острянского. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

Согласно указу №779/2025, Руслан Хомчак уволен с должности, которую он занимал с июля 2021 года. Другим указом – №780/2025 – президент назначил на эту должность Евгения Острянского, который до этого был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Евгений Острянский родился в 1971 году. Он выпускник Одесского высшего военного объединенного училища, Национальной академии обороны Украины и Национального университета обороны Украины. За свою карьеру прошел все ступени военной службы – от командира взвода до высоких должностей в Генштабе.

Он возглавлял управление военно-стратегического анализа Главного оперативного управления Генштаба, был заместителем начальника этого управления, а затем – начальником Главного управления оборонного планирования.

С 24 мая 2025 года генерал-майор Евгений Острянский занимал должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

Военные коллеги характеризуют Острянского как аналитика, который сочетает практический опыт службы на передовой с глубоким пониманием систем оборонного управления. Его участие в разработке стратегических документов и оборонных планов неоднократно отмечали в Генштабе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как уволенный по решению президента Руслан Хомчак заявил, что на посту главнокомандующего ВСУ выполнил все основные приоритетные задачи. Мужчина также подчеркнул, что "остается в строю защитников Украины". Итоги своей работы военный подвел вечером во вторник, 27 июля. В этот же день стало известно об отставке главнокомандующего.

