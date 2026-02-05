Зеленский прокомментировал слухи о требовании России признать украинские территории российскими. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о якобы требовании России признать временно оккупированные украинские территории российскими как один из сигналов о завершении войны. Даже гипотетическое признание со стороны отдельных стран не будет иметь никаких правовых последствий для Украины.

Видео дня

Зеленский заявил, что не знает, кто именно распространяет подобные "сигналы". Об этом президент сказал во время публичного общения с журналистами.

В то же время он подчеркнул: даже если кто-то на международной арене попытается признавать украинские территории российскими, это не будет иметь никакого значения.

Президент отметил, что, во-первых, такого решения никогда не поддержат все государства, а во-вторых – ни одна страна или иностранный лидер не имеет полномочий принимать подобные решения за Украину.

Все ключевые документы по государству подписывает исключительно президент Украины. "Наши территории – это наше. Независимо от того, что они имеют временный статус оккупации", – подчеркнул глава государства.

Украина продолжит развивать собственную позицию по завершению войны и мирного плана, не соглашаясь на любые сценарии, которые предусматривают уступки в вопросах территориальной целостности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в переговорах о завершении войны в Украине все противоречия между Киевом и Москвой сводятся к вопросу территорий. Смогут ли Украина и РФ прийти к территориальному решению, станет известно уже в ближайшие недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!