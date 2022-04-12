Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в Украине

В понедельник, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва на военную службу. Им были отменены ранее установленные сроки проведения очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года.

Документ был опубликован на сайте Офиса президента Украины. В указе также отмечается, что увольнение в запас срочников возможно после объявления в стране демобилизации.

Этот указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что об отмене весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований из-за общей мобилизации ранее сообщило Министерство обороны Украины.

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Ранее в Украине началась третья волна мобилизации – Вооруженные силы Украины призывают резервистов, окончивших военные кафедры. В военкоматы должны явиться офицеры запаса, не призванные на предыдущих этапах мобилизации.

Ранее Украина уже прошла две волны мобилизации:

резерв первой очереди – это бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или одной из волн мобилизации (преимущественно участники АТО);

резерв второй очереди – военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту.

Такие категории граждан отправлялись в воинские части. Они не требовали дополнительной подготовки, их привлекли к выполнению задач по обороне государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля на фоне нападения Российской Федерации на города Украины президент Владимир Зеленский подписал указ об всеобщей мобилизации.