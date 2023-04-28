'Этот российский террор должен получить справедливый ответ': Зеленский отреагировал на удары РФ по Умани и Днепру

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал мир дать справедливый ответ России, которая продолжает устраивать террор в отношении Украины. Он осудил очередное военное преступление страны-агрессора, которое та совершила 28 апреля, разрушив ракетами дома в Днепре и Умани и убив мирных украинцев.

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В то же время он поблагодарил защитников, спасателей и всех, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак, а также выразил соболезнования родным жертв государства-террориста. Его обращение опубликовано в официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов – мирные люди и объекты", – отметил президент.

По его словам, в результате ракетного удара РФ по Умани повреждены около десяти многоквартирных домов, в одном из них уничтожен целый подъезд и под завалами остаются люди.

"К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, среди них ребенок. В Днепре обстрел террористов унес жизнь ребенка. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил Воздушные силы ВСУ, зенитчиков и всех, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак, а также всех, кто защищает людей. Он подчеркнул, что этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира.

"И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия пытается отвлечь внимание от преступлений в Украине сомнительной акцией, привлекая "агентов влияния" в Европе.

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