Зеленский обратился к авторам законопроекта об изменении Гимна Украины: берите оружие и идите на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов, которые предложили принять законопроект по изменению слов государственного гимна. Он призвал их не выставлять себя дураками, а лучше идти на поле боя.

В обращении, которое было опубликовано в ночь на 3 апреля на канале президента, он подчеркнул, что они не имеют даже морального права изменять национальный символ Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У меня вопрос к этим лицам: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право менять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-то в боях за Украину? Или сейчас время такое пришло, что можно гимн менять, когда тебе захочется?" – заявил Зеленский.

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Глава государства считает, что авторам этого законопроекта следует отправиться на фронт.

"Прекратите выставлять себя дураками. Считаю, что авторам этих и других подобных законопроектов, предложений, стоило бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя, если у вас есть эти возможности. Только там что-нибудь поймете!" – отметил президент.

Он подчеркнул, что не будет подписывать такой документ, даже если за него проголосуют в Верховной раде.

Напомним, что инициаторами изменения слов государственного гимна стали нардепы от "Слуги народа" Иван Юнаков и Георгий Мазурашу. Они внесли в парламент соответствующий законопроект.

Заменить утвержденный текст авторства Павла Чубинского они предлагают следующей редакцией:

"Процвітає України її слава й воля!

Вже нам, браття українці, усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!"

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в новом видеообращении к украинцам выразил благодарность всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах на протесты против рашистских оккупантов.

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