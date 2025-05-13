Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего: что изменилось

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего. Из него вывели Ивана Гаврилюка, бывшего первого заместителя министра обороны Украины.

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Такое решение было принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №304/2025 Зеленский подписал в понедельник, 12 мая.

"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего И.Гаврилюка. Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в документе.

Месяц назад генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии "Суспільному" заявил, что по собственному желанию покидает должность первого заместителя министра обороны Украины, которую он занимал с мая прошлого года. 18 апреля решение об увольнении Гаврилюка согласовал Кабмин.

В Минобороны Гаврилюк непосредственно координировал направление закупок. На должность первого заместителя министра обороны Рустема Умерова он был назначен 17 мая 2024 года. 1 октября того же года он был введен в состав Ставки.

"Генерал-лейтенант Гаврилюк остается частью нашей команды. В ближайшее время сообщим о его новой сфере ответственности", – заявил Умеров после его увольнения.

Как писал OBOZ.UA, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом заседании Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили несколько ключевых вопросов. В частности, внимание сосредоточили на финансовом обеспечении ВСУ, усилении противовоздушной обороны страны и борьбе с вражескими ударными дронами.

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