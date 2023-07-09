Зеленский – о контрнаступлении: когда Украина дойдет до Крыма, Путин будет вынужден просить о переговорах

Глава государства Владимир Зеленский указал, что целью контрнаступательной операции Вооруженных сил является приближение к административной границе временно захваченного Россией Крыма. Тогда кремлевский диктатор Владимир Путин будет настолько очевидно ослаблен, что вынужден будет искать пути для возобновления переговоров.

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Причем дипломатический курс Москвы будет нацелен не только на украинскую сторону, но и на весь цивилизованный мир. Слова президента цитирует издание ABCnews, которому Зеленский дал интервью.

"Ну, это абсолютно ясная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина выйдет на административную границу с временно оккупированным украинским полуостровом, Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог с цивилизованным миром", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский указал, что позиции его оппонента в Кремле значительно пошатнулись, особенно после вооруженного мятежа армии наемников "Вагнер". Сейчас Путин куда менее влиятелен, чем был в начале полномасштабного вторжения, когда он мог вести переговоры только с позиции силы.

Ранее представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева указала, что его деоккупация скорее всего, будет проходить военным путем. Политико-дипломатический метод освобождения полуострова также не исключается.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ответил на упреки извне о якобы слабых результатах контрнаступления. Продвижение продолжается – может быть, не так быстро, как хотелось бы, но защитники страны идут вперед.

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