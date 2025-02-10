В ЕС рекомендуют Украине смягчить военное положение 'уже сейчас': о чем идет речь

Когда полномасштабная война закончится, Украина вернется к "конституционной нормальности". Но Киеву следует уже сейчас изучить вопрос изменений регулирования военного времени.

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Такое мнение высказал Герт Ян Копман, гнеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (NEAR). Он участвовал в конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня". Мероприятие состоялось в Киеве.

Политик указал, что действие военного положения изменило определенные демократические процедуры, учитывая вызовы безопасности.

"Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить!" – сказал он, обращаясь к присутствующим депутатам.

Какие именно моменты стоит пересмотреть, Копман детализировать не стал.

Как ранее писал OBOZ.UA, 5 февраля президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации до 9 мая 2025 года. Это уже 14-е продолжение особого режима, который действует в Украине с 24 февраля 2022-го из-за полномасштабной агрессии России.

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