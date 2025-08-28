Заменили собой КСУ: что известно об экспертах Минюста, подписавших экспертизу по Порошенко

22 августа адвокаты Петра Порошенко сообщили, что власть сфабриковала псевдоэкспертизу, которая обвиняет пятого президента в начале российского вторжения и дискредитирует изменения в Конституцию относительно курса в НАТО. Возглавляет это дело следователь ГБР Яблонский, который во времена Януковича преследовал участников Революции Достоинства, а теперь руководит управлением по делам Майдана.

Об этом пишет "Прямой" со ссылкой на обнародованный в сети текст документа, который подписали четыре эксперта из Научно-исследовательского центра судебной экспертизы в сфере информационных технологий и интеллектуальной собственности при Минюсте.

"Проще говоря, эксперты просто подписали текст, который им дали. Цель этой спецоперации – обвинить Порошенко (а кого же еще?) и в том, что Украина до сих пор не в НАТО, и в том, что он внес курс на вступление в НАТО в Конституцию, и в том, что Россия напала на Украину в 2014-м году (когда мы еще были внеблоковыми), и в том, что в 2022 году началось полномасштабное вторжение, а Украина потеряла значительную часть своих территорий. Абсурд? Да. Убедить в нем общественное мнение очень трудно – поэтому и понадобилась "экспертиза", – пишет издание.

Председатель "экспертной комиссии" Александр Викторович Козлов, заведующий сектором военных исследований лаборатории криминалистических, инженерно-технических и военных исследований. Отставной военный начинал службу в далеком 1978 году в Советской армии, а после отставки пошел в эксперты. Официально специализируется на военной экспертизе. В частности, среди задач военной экспертизы есть и такие: определить, "какие действия (бездействие) руководства (командиров, начальников) привели к попаданию в окружение частей и подразделений, которые привлекались к выполнению боевой задачи в районе ведения боевых действий? Каким образом и кем именно (руководителями, командирами, начальниками) определялась возможная угроза окружения частей и подразделений, которые привлекались к выполнению боевой задачи в районе ведения боевых действий? Какие меры принимались с целью предотвращения окружения и выведения из окружения частей и подразделений, которые были привлечены к выполнению боевых задач и попали в окружение?".

Такая же специализация указана и в профиле Сергея Александровича Полуянова, судебного эксперта сектора военных исследований лаборатории криминалистических, инженерно-технических и военных исследований. Кстати, в одной из своих научных статей он объясняет, чем стратегия отличается от долгосрочного планирования.

"Характерными особенностями стратегического планирования является также отсутствие утверждения о том, что будущее обязательно должно быть лучше прошлого", – пишет эксперт.

Роман Анатольевич Момот – еще один подписант экспертизы, судебный эксперт сектора военных исследований лаборатории криминалистических, инженерно-технических и военных исследований, специализируется на исследованиях взрывных устройств.

Четвертый эксперт – Игорь Леонидович Шебалков, заведующий сектором криминалистических и инженерно-технических исследований лаборатории криминалистических, инженерно-технических и военных исследований, специализируется на пожарах и взрывах. В частности, исследует обстоятельства возникновения и распространения пожаров и соблюдения требований пожарной безопасности, взрывные устройства, следы и обстоятельства взрыва, техническую эксплуатацию электрооборудования, баллистическое исследование следов оружия, следов выстрела и ситуационной обстановки выстрела и так далее.

Именно эти люди подписались под заключением, согласно которому "внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины и дальнейшее принятие" инициированных Порошенко законов об отказе от политики внеблоковости и стратегический курс на вступление в НАТО "не предоставляли возможности и не способствовали получению Украиной Плана действий по членству в НАТО, дальнейшему полноправному членству Украины в НАТО, и в этой части не способствовали повышению обороноспособности Украины".

"Оказывается, еще в 2014 году, инициировав закон об отказе от внеблоковости, Порошенко помешал предотвращению полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Это не интерпретация своими словами содержания документа, это дословная цитата: "Несвоевременность действий (в условиях российской агрессии против Украины) со стороны... Президента Украины Порошенко П.А. с внесением в Верховную Раду Украины законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости"... с подписанием уже принятого этого Закона Украины... свидетельствует о препятствовании Порошенко П.А.: содействию повышению уровня обороноспособности Украины; возможности приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО); своевременному принятию мер к эффективному отпору вооруженной агрессии РФ против Украины; недопущению распространения российской агрессии на другие территории Украины, а также предотвращению полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году и дальнейшему наступлению вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины в 2022-2025 годах. Такие действия Порошенко П.А. экспертами оцениваются как повлекшие ущерб обороноспособности и суверенитету Украины", – анализирует текст документа политический обозреватель Юрий Вишневский.

"И после этого – главный вывод. "Все вышеуказанные действия" Порошенко, включая внесение в Конституцию курса на членство в НАТО и другие три закона, по мнению экспертов, не способствовали повышению уровня обороноспособности, препятствовали получению Плана действий по членству в НАТО и дальнейшему получению полноправного членства в НАТО "при наличии реальной возможности для этого". То есть четыре закона, принятые в 2014-2019 годах, оказывается, помешали получению членства в НАТО. Мы, оказывается, имели "реальную возможность" получить это членство, но отказ от внеблоковости и закрепление в Конституции стремления членства в НАТО лишили нас такой возможности", – пишет журналист.

"Неприменение ст. 5 Североатлантического (Вашингтонского) договора от 04.04.1949 к Украине как государства – не члена НАТО находится в причинно-следственной связи с временной оккупацией со стороны Российской Федерации в течение 2014-2025 годов суверенных территорий Украины, а именно: Автономной Республики Крым, города Севастополя, отдельных районов Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей", – утверждают эксперты в своих "выводах" на странице 247.

Как отметил адвокат Порошенко Илья Новиков, подобная практика осуждения оппонентов через "правильные экспертизы" давно поставлена на поток в России, а украинская власть ее только копирует. Он также отмечает: идея привязать Порошенко к Харьковским соглашениям и обвинить его в начале войны принадлежит покойному Портнову. Именно он разработал эту схему, а его последователи продолжают реализацию проекта. В своей попытке досадить лидеру оппозиции власть переворачивает все с ног на голову – и вот уже изменения в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО становятся причиной путинской войны, которая на самом деле началась, когда Украина была внеблоковой, а Порошенко еще даже не был президентом.

"Вопрос же не в Порошенко, – констатирует Новиков, а в том, что завтра эта четверка может подписать любую "экспертизу" против любого другого, и "портновский" суд ее примет. Может случиться, что "военные эксперты" с таким же рвением будут писать выводы против боевых командиров, которые спасли Украину в начале вторжения, поэтому очень мешают власти. По крайней мере, инструментарий уже отработан", – отметил Новиков.