Залужный, Буданов и Усик лидируют в рейтингах доверия среди украинцев

Согласно последнему социологическому исследованию "Социально-политические настроения украинцев", проведенному совместно "Деловой столицей" и "Нью Имидж Маркетинг Груп", лидерами общественного доверия среди украинских политических, государственных и общественных деятелей являются Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Александр Усик.

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По мнению политолога и блогера Алексея Голобуцкого, такая ситуация имеет вполне объективное объяснение.

Возглавляет рейтинг доверия экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. Он занимает первое место в рейтинге с показателем доверия в 72%. Второе место удерживает руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов – 62%. На третьей позиции профессиональный боксер Александр Усик (60%), чей рейтинг доверия вырос на волне недавней спортивной победы.

"Хотя Залужный продолжает лидировать, его уровень доверия за последние десять месяцев несколько снизился – с 75% в апреле 2024 года до 72% в январе 2025 года. В то же время рейтинг Буданова остается стабильным – 62%. По-прежнему ГУР проводит успешные операции на фронте и во вражеских тылах, что дает высокую народную поддержку его руководителю. На сегодня разрыв в рейтинге доверия между Залужным и Будановым составляет всего 10%. Усек, недавно защитивший чемпионский титул, ворвался в тройку лидеров с рейтингом 60%", - отметил Голобуцкий.

В то же время, действующий президент Владимир Зеленский демонстрирует негативную динамику по этому показателю. Уровень доверия к нему снизился с 54% в апреле 2024 года до 49% в январе 2025г.

Причины такого падения связывают с тяжелой социально-экономической ситуацией в Украине, коррупционными скандалами и недостаточной эффективностью властных структур. Граждане возлагают значительную часть ответственности за эти проблемы именно на президента, что негативно влияет на уровень его поддержки", – рассказал политолог.

Он убежден, что высокий уровень доверия к военным, а также тенденция к снижению доверия к политикам свидетельствуют об изменении общественных настроений.

Украинцы склонны поддерживать тех, кто оказывает непосредственное влияние на безопасность и международный имидж страны, и демонстрируют все больший градус критики к руководству государства. Роль ВСУ и разведки в обеспечении государственной безопасности остается критически важной, поэтому граждане доверяют тем, кто непосредственно отвечает за защиту страны. И это вполне логично в контексте полномасштабной войны. Кроме того, в фокусе внимания украинцев традиционно находятся топовые спортивные события. Именно поэтому победа Усика вызвала скачок общественного доверия к нему. Интересно, как долго он продержится в рейтинге, однако это уже покажут следующие опросы", - отметил Алексей Голобуцкий.