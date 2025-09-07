Сімʼя Трампів провела закриту вечерю з найбагатшими людьми США. Напевне, для тих, хто з рейтингу Forbes - це була найдорожча вечеря.

Вперше на такому заході була Меланія, оскільки її ініціатива потребувала підтримки відомих і багатих: доступність у навчальних закладів до послуг ШІ. Ця ідея була напередодні пропрацьована першою леді, Марком Цукербергом і Біллом Гейтсом.

На вечері були не всі, зокрема, проігнорував захід Ілон Маск. Не було і Джени-Хсена Хуанга ( Nvidia). Але Трамп своєю поведінкою зіпсував все. Вечеря перетворилась на те, що найбагатші брехали і співали хвалебні пісні Трампу. Дехто просто мовчав. Мабуть, так дешевше…

Очевидно одне: Трампа бояться всі. Бізнес можуть дуже швидко знищити, переполовинити, бо Трамп не гребує "політичною вендетою".

Марк Цукерберг був ведучим цього вечора. Деякі ЗМі підмітили, що Цукерберг зараз в ролі Маска. Але інколи мільярдеру не вдавалось тримати обличчя, зокрема, коли Президент Трамп пообіцяв присутнім політичну карʼєру чи оцінював IQ найбагатших.

Цікаві статті про цю вечірку написали FT і "Corriere della Sera". Що очевидно? По-перше, Президент Трамп здатний перепаскудити будь-яку гарну ідею, в яку бізнес готовий вкладати гроші. А по-друге, "найкращий" і "найвеличніший" хоче бути і найбагатшим… Гальм нема і апетити Трампа невгамовні.

Швидкими темпами Президент Трамп руйнує фундамент економіки США.

Дуже показовою на цій вечірці була поведінка Тіма Кука ( Apple).