'Вы сдались': Нетаньяху выступил в ООН с резким заявлением в сторону Запада, десятки делегатов вышли

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН жестко раскритиковал западных союзников, признавших Палестинское государство. Также он рассказал о военных успехах ЦАХАЛ по уничтожению руководящей верхушки ХАМАС и выдвинул террористической организации ультиматум.

Примечательно, что некоторые делегации демонстративно покинули заседание перед выступлением Нетаньяху. Об этом свидетельствует запись выступления израильского премьера на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Что сказал премьер Израиля

В ходе выступления Нетаньяху раскритиковал страны, которые решили официально признать Палестинское государство. По его словам, после террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года подобные решение западных союзников стали "знаком позора".

"Лидеры Франции, Великобритании, Австралии, Канады и других стран безоговорочно признали Палестинское государство. Они сделали это после ужасов, совершенных ХАМАС 7 октября. Ужасов, которые в тот день одобрили почти 90% палестинского населения", – заявил израильский премьер.

По его словам, такая позиция Запада посылает палестинцам четкий сигнал о том, что "убийство евреев окупается". Нетаньяху отметил, что лидеры западных стран, признавших Палестину, сдались под давлением радикальных исламистских избирателей и антисемитских масс.

"Многие мировые лидеры сдались, они сдались под давлением предвзятых СМИ, радикальных исламистских избирателей и антисемитских толп. Есть известная пословица: когда становится трудно, сильные становятся сильнее. Для многих стран здесь, когда стало трудно – вы сдались", – сказал премьер Израиля.

Военные успехи Израиля

Глава израильского правительства заявил, что за последний год его армия разгромила хуситов, уничтожила основную часть террористической машины ХАМАС и парализовала деятельность террористической организации Хезболла. Также Нетаньяху продемонстрировал карту под названием "Проклятие", на которой показал удары по террористической оси Ирана.

"Эта ось угрожала миру во всем мире, она угрожала стабильности нашего региона и самому существованию моей страны. Иран быстро развивал масштабную программу создания ядерного оружия и масштабную программу создания баллистических ракет. Они были предназначены не только для уничтожения Израиля, они были предназначены также для угрозы Соединенным Штатам и шантажа стран всего мира", – заявил Нетаньяху.

Что предшествовало

Недавно о своем решении официально признать Палестину объявили такие страны, как Великобритания, Франция, Канада и Австралия. Это произошло в сентябре 2025 года). Также ранее, в мае 2024 года, о признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия.

Власти европейских стран заявляли, что такое решение якобы будет способствовать миру на Ближнем Востоке, и что палестинский народ имеет фундаментальное право на самоопределение, а израильтяне и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Турция также приветствовала решения стран Запада, заявив, что признание Палестины является требованием международного права, справедливости и совести, и это важный шаг для восстановления прав палестинского народа.

