Вступление Украины в НАТО необходимо Альянсу, – Порошенко

Вступление Украины в НАТО необходимо как нашей стране, так и Альянсу. Полномасштабную войну России против Украины можно было избежать, если бы Украину уже давно пригласили в НАТО.

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Об этом заявил Петр Порошенко в своей колонке для влиятельного американского журнала Newsweek.

Порошенко отметил, что "пригожинский мятеж" показал слабость кремлевского режима: "Теперь уже всем понятно, что Путин отступает там, где сила и решительность. Десятилетиями Путин строил иллюзию непревзойденной силы России. Это делалось для того, чтобы держать Запад как можно дальше от самопровозглашенной сферы влияния России. Из-за этой иллюзии мир оставался глухим к предупреждениям Украины о российской агрессии, даже когда Крым был захвачен в 2014 году. Окончательно мир проснулся лишь 24 февраля 2022 года".

Пятый президент подчеркнул: после 24 февраля 2022 года Украина превратилась в крепость на восточноевропейском фланге НАТО.

"Международное сообщество продемонстрировало свое единство и солидарность, оказывая помощь в нашей борьбе за восстановление территориальной целостности и наше будущее как свободного, независимого и преуспевающего государства. Теперь понятно, что европейская и глобальная безопасность невозможны без поражения Путина в его войне против Украины. Евросоюз принял Украину как кандидата на членство", – констатировал Порошенко.

Он убежден – без победы Украины в войне против России не будет безопасности ни в Европе, ни в мире в целом.

"Сегодня более чем очевидно, что вступление Украины в НАТО необходимо как для нашей страны, так и для Европы. Сильная и закаленная в боях Украина с Вооруженными силами, полностью отвечающими требованиям членства в НАТО, станет мощным активом для Альянса и гарантией эффективной защиты от любой будущей российской агрессии, – считает Петр Порошенко и добавляет: – Кремль никогда бы не решился начать войну, будь Киев частью сильного альянса, несмотря на все угрозы Путина".

Порошенко также отмечает: так называемая израильская модель, которая предусматривает помощь в виде вооружений и обучения, определенные гарантии безопасности, но что-то значительно меньше полномасштабного альянса, – это не тот вариант, который подходит Украине.

"Украина и Израиль находятся в разных географических условиях и на разных территориях, а наши враги даже не в одной весовой категории. Уверенность относительно Украины вне НАТО только разожжет аппетиты Москвы, а значит, и нестабильность ситуации возрастет. Если нужны доказательства, посмотрите на дружественный, внеблоковый статус Украины, который не смог сдержать российскую агрессию в 2014 году и после него, а события 2014 и 2022 годов доказали, что встреча НАТО в Бухаресте в 2008 году, на которой поощрялись амбиции Украины по вступлению в Альянс, дала Европе только иллюзию мира – иллюзию, которой умело воспользовалась Россия для подготовки к полномасштабному вторжению", – аргументировал Порошенко.

Он также отмечает: членство в НАТО является однозначно более дешевым вариантом для Альянса, чем "израильская модель", потому что неформальные гарантии безопасности дороги как с экономической, так и с политической точки зрения.

"Коллективная оборона гораздо эффективнее. Полноправный альянс с Украиной привлечет долгосрочные, ощутимые финансовые инвестиции. Это решит проблему, вместо того чтобы каждый избирательный цикл вести одну и ту же борьбу в столицах стран – членов НАТО", – написал Порошенко.

По его словам, Украина пережила много обходных путей по пути к членству в НАТО и результатом стала открытая война вместо того, чтобы нам оказаться в безопасной гавани.

"Я все еще считаю, что всего этого можно было бы избежать, если бы Украину давно пригласили присоединиться к Альянсу. "Вильнюс-2023 не должен повторить ошибки Бухареста-2008. Украина нуждается в твердых гарантиях членства в НАТО, официальном приглашении. Если дверь НАТО открыта, то дайте нам войти. Помните, что Украина является гарантом европейской безопасности, а не ее реципиентом", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Только вступление Украины в НАТО окончательно закроет двери неоимперским мечтам России – которые останутся и после ухода Путина – и принесет победу свободному миру, а также мир, безопасность и стабильность на долгие годы", – резюмировал пятый президент.