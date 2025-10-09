Припинення вогню, встановлення перемир'я, навіть укладання мирної угоди автоматично не означає можливості проведення виборів в Україні. Чому знову про вибори? Черговий матеріал в Politico знову запустив обговоренню на цю тему.

Ймовірність і можливість проведення виборів за умов перемир'я чи припинення вогню, і навіть за умов укладання угоди про мир ( у нинішній ситуації про це можна фантазувати), не створює автоматично умов для проведення виборів. Так говорить національне законодавство, міжнародна практика, зокрема ОДІР/ОБСЄ, ті підрозділи БДІПЛ (Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини), які займалися практикою проведення виборів в післявоєнний, постконфліктний час.

Це питання дуже ретельно вивчалося і розглядалося в ході роботи Нормандського формату, починаючи з 2014 року, а також в тристоронній контактній групі в Мінському процесі. Вивчали питання щодо можливості проведення виборів і на територіях, які вже були окуповані на той момент, і загалом на території України.

Стверджую, що в таких умовах, які нині склались, а це війна, після припинення бойових дій і довготривалого перемир'я чи укладання угоди довготривалого миру, вибори можна буде провести з точки зору вимог українського законодавства, норм ОБСЄ, міжнародного права, не раніше, ніж через три, а то чотири роки. Україна - держава, в якій існує така річ, як реєстр виборців, облік виборців, дуже ретельне виборче законодавство, конституційні вимоги для ведення виборчої кампанії. Я вже не кажу про те, що Україна є членом ОБСЄ, де існують дуже ретельні вимоги до проведення виборчої кампанії.

Два попередні роки доводилося пояснювати українському воєнно-політичному керівництву, громадянам за кордоном, що вибори не можуть бути проведені, тому що в Україні йде війна. Зараз настав час пояснювати іншу річ - міжнародна практика, практика ОБСЄ, законодавство України не дають право автоматично з припиненням вогню, укладанням угоди розпочинати виборчий процес. Бо є ціла низка змін у внутрішньому законодавстві і міжнародному праві, які не діяли 5-10 років тому.

У нинішніх умовах ні президентські, ні парламентські вибори провести неможливо. Я ще раз наголошую: потрібно три, а то й чотири роки аби ситуація була стабілізована, щоб відновилися реєстри виборців, розвинулася і вибудувалася адміністративна система, котра здатна буде забезпечувати права учасників виборчого процесу.

І це треба пояснювати і "трампам".