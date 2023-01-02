Военное руководство НАТО соберется на заседание Комитета, чтобы обсудить постоянную военную поддержку Украины

В НАТО запланировали заседание высшего военного органа блока – Военного комитета. Начальники штабов вооруженных сил стран Североатлантического Альянса обсудят среди прочего военную помощь Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте НАТО. Мероприятие состоятся 18-19 января в Брюсселе (Бельгия).

Возглавит совещание адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета, также на нем будет присутствовать генсек Йенс Столтенберг. Впервые на таком мероприятии будут принимать участие представители Швеции и Финляндии, которые в 2022 году начали процесс вступления в НАТО.

"Заседание Военного комитета НАТО позволит 32 начальникам штабов обороны встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Столтенберг представит последние политические цели и обсудит вызовы безопасности, которые стоят перед НАТО. Также будут затронуты вопросы войны в Украине, военного потенциала Альянса и его способности реагировать на вызовы современности и будущего.

Второе заседание возглавит Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Лавин. Оно будет сосредоточено на вопросах войны в Украине и ускорении внедрения Концепции НАТО по завершению боевых действий и Программы развития военных действий.

Также будут обсуждаться вопросы вступления Финляндии и Швеции в Альянс. На заключительной встрече Военный комитет обсудит текущую поддержку Украины со стороны НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Столтенберг призвал к увеличению производства оружия в НАТО. Он считает, что даже если война в Украине закончится за столом переговоров, решающее значение для их итогов будет иметь сила нашей страны на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!