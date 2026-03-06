'Власть устала от черкасского саботажа': политолог раскритиковал очередной провал голосования за главу облсовета

Военнослужащий и политолог Андрей Ковалев раскритиковал депутатов Черкасского областного совета за неспособность избрать себе голову и указал на "раздражение Банковой" от "институционального паралича в тыловом регионе".

Блогер утверждает, что тамошние депутаты "решили поиграть в "Карточный домик" агрофеодального масштаба", торгуясь за должности и мелкие политические бенефиты.

"Это классическая мышиная возня в бюджетном элеваторе: пока снаружи пылает ток, мелкие грызуны бьются за мешок сечки, надеясь, что пожар и война их не достанет", – написал Ковалев.

В то же время он отметил, что центральная власть "устала от черкасского саботажа". По его словам, на Банковой ожидают, что депутаты наконец уладят политический кризис в регионе, а в случае еще одного провала голосования, готовы действовать жестче.

Политолог также обратил внимание на то, что в Черкассах "не чувствуют изменения политического климата в столице", намекая на то, что назначение нового главы ОП усиливает позиции главы ОГА – выходца из ГУР – Игоря Табурца.

"Для Киева ситуация в Черкассах – это идеальный шанс продемонстрировать всем другим регионам, что бывает с теми, кто не прислушивается к позиции государства во время военного положения. Черкассы фактически выбраны как полигон для показательной экзекуции. Что могут сделать с непокорным облсоветом в условиях военного положения? Абсолютно все. От замораживания любых инициатив до введения прямого президентского управления через полноценную Военную администрацию", – отметил Андрей Ковалев.

Подытоживая, автор отметил, что "у местных избранников остался ровно один выход из этого тупика" – обеспечить избрание нового председателя Черкасского областного совета на ближайшей сессии.

Напомним, во вторник, 3 марта, должна была состояться внеочередная сессия Черкасского областного совета, но депутаты не собрали кворум. На повестке дня стояли вопросы избрания председателя облсовета и обращение в Верховную Раду о создании ВСК для расследования Корсунской трагедии. Оба вопроса были отложены. Черкасская область более полугода остается без избранного председателя областного совета после отставки Анатолия Подгорного. Местные депутаты уже в четвертый раз провалили голосование по этому вопросу.