Сегодня ровно неделя как мы опубликовали расследование о коррупции на фортификациях. На 200 млн грн.

Далее текст на языке оригинала.

1) Жодної реакції з боку Президента та його Офісу.

2) Жодної реакції з боку Премʼєр-міністра.

3) Жодної реакції від віце-премʼєра по відбудові Кулеби, який і далі тягне свого одногрупника.

4) Жодного рішення щодо хоча б політичної відповідальності (навіть тих дрібних чиновників Полтавської ОВА) не звільнили.

5) Жодної реакції від Міністра фінансів (який призначає Фінмон) або Міністра оборони.

6) Жодної реакції від правлячої Коаліції, які теоретично там якись вплив мали б мати.

Треба ще докази, що влада на найвищому рівні чудово знали про це і покривала?

Поки єдиний результат НАБУ та САП, які ведуть вже цю справу.

Сьогодні вечорі ми опублікуємо нові факти, які ще збільшують масштаб цієї оборудки….