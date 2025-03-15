Власть фабрикует дело на основе фальшивки ФСБ, чтобы исключить Порошенко из политического процесса, – адвокат Новиков

Банковая так сильно хочет исключить Петра Порошенко из политического процесса, что ради этого готова фабриковать новое дело на основе российской фальшивки. Об этом на брифинге заявил адвокат пятого Президента Илья Новиков, пишет "Европейская Солидарность".

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По его словам, силовики по указанию Офиса президента на основании флешки, полученной от предателя Украины и приспешника Медведчука Тараса Козака (находится в России), открыли новое уголовное производство, цель которого – дискредитировать лидера оппозиции и заблокировать его деятельность.

Как сообщил Илья Новиков, в 3 часа ночи в субботу Печерский суд по материалам этой российской флешки заключил в тюрьму бывшего сотрудника охраны Порошенко с альтернативой залога более 400 миллионов гривен.

По словам адвоката, в материалах следствия прямо указано, что видеоноситель получен от Тараса Козака, а именно видео смонтировано. То, что материалы готовились российской спецслужбой, тоже не вызывает сомнений – снимать видео в спецзоне российского аэропорта могли только российские агенты.

"У нас есть снова уголовное производство, снова "сенсационное", снова "окончательное", снова "такое, которому общество уже не может не поверить", где человека без надлежащих оснований, без доказательств, на основании фактически ФСБшной, и следствие понимает, что это ФСБшная флешка, сажают в СИЗО, ставят 400 миллионов залога и предлагают подумать, не хочешь ли ты дать показания. То есть показания из него выжимают", – отмечает адвокат.

Новиков также напомнил, что по делам против Порошенко власти неоднократно пытались давить на свидетелей, устанавливая для них неадекватные размеры залогов на сотни миллионов гривен, чтобы получить "показания" против пятого Президента.

"Так же было по делу генерала Павловского, бывшего замминистра обороны Украины. Его, кого-то из его заместителей и еще директору завода Кузня на Рыбальском Шандре, им также следствие требовало залог в 500 миллионов. То есть в делах, где от человека требуют дать показания против Порошенко, оговорить Порошенко, это более-менее стандартная "такса"", – констатирует Новиков.

"Это, безусловно, одно из тех дел, где власть и лично президент Зеленский планируют изолировать и исключить из политической деятельности Петра Порошенко", – убежден Илья Новиков.

"Хронология такова – указ о санкциях подписан 12 февраля, процессуальное решение о размораживании "угольного дела" разморозили 17 февраля. А следователь "осмотрел" ФСБшную флешку 18 февраля. То есть нет никакого сомнения, что это совершенно один и тот же тренд. Что ДБР, выполняя свою часть работы, работает не только в связке с ФСБ России, но и в связке с Офисом президента Украины", – считает адвокат.

Фейковую историю по подобному сценарию против Петра Порошенко уже распространяли российские пропагандистские медиа в 2017 году, во время каденции пятого Президента. 8 лет назад российские ресурсы опубликовали "видеорасследование" о том, что президент Порошенко якобы самолетами вывозит деньги за границу. В качестве "свидетеля" тогда выступил соратник Януковича, известный регионал, соавтор законов о диктатуре 16 января Владимир Олейник, который после 2014 года бежал в Москву. Тогда тоже рассказывали о сотруднике президентской охраны, который якобы "возил чемоданы налички". Российская пропаганда в 2017 году утверждала – Порошенко готовится "налегке покинуть страну". Вместо этого Петр Порошенко инвестирует миллиарды собственных средств в украинскую армию.

Как известно, 12 февраля указом президента Зеленского против Петра Порошенко были введены неконституционные санкции. Это решение осудили международные партнеры Украины, юристы и представители гражданского общества.

Ранее Регламентный комитет голосами "Слуг народа" и депутатов от ОПЗЖ пытался на полгода отстранить Порошенко от заседаний Верховной Рады. Это решение также получило резкую негативную реакцию от общества и западных союзников.

Власть блокирует международную деятельность пятого Президента, несмотря на четкие предостережения в Резолюциях Европейского парламента относительно прав оппозиции. В частности, по указанию Офиса президента отменен визит лидера партии в Брюссель на мероприятие Европейской народной партии, которая представляет крупнейшую фракцию Европарламента.

Напомним, Порошенко и посол Китая обсудили справедливый мир для Украины.