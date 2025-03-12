Уважение суверенитета и территориальная целостность: Порошенко и посол Китая обсудили справедливый мир для Украины

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко провел встречу с новоназначенным послом Китая в Украине Ма Шенкунем, на которой договорились о поддержке дальнейших контактов по вопросам, представляющим общий интерес.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

"Обсудили широкий круг вопросов, значительное внимание уделив отпору российской агрессии по отношению к Украине и стратегиям восстановления длительного, устойчивого и справедливого мира", – сообщил лидер партии в соцсетях.

Петр Порошенко и Ма Шенкунь отметили неприемлемость российских ударов по гражданской и критической инфраструктуре, в частности по объектам энергетического комплекса и атомной энергетики.

"Обратили внимание на важность поддержки основополагающих принципов Устава ООН, прежде всего уважения к суверенитету и территориальной целостности", – написал Порошенко.

Отдельное внимание во время встречи было уделено двустороннему диалогу как инструменту укрепления мира, безопасности, справедливости и процветания.