Европарламент упростил механизм приостановления безвиза для 61 государства: есть ли среди них Украина

Европейский парламент одобрил реформу, которая позволяет временно или полностью приостанавливать безвизовый режим ЕС для граждан третьих стран, имеющих право на краткосрочные поездки в Шенгенскую зону. Механизм касается 61 страны, которые сейчас пользуются безвизом с Евросоюзом, в том числе Украины.

Соответствующее решение Европарламент принял во вторник, 7 октября, на пленарном заседании в Страсбурге подавляющим большинством голосов: 518 голосами "за", 96 – "против", 24 – "воздержались". Об этом сообщил Укринформ.

Каких стран касаются новые правила

Новые правила касаются 61 страны, граждане которых сейчас могут въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180 дней. В частности они касаются и Украины.

"Европа остается наиболее посещаемым континентом мира как туристами, так и деловыми путешественниками, поэтому наша визовая политика является одним из наших сильнейших инструментов внешней политики. Благодаря модернизированному механизму приостановления, ЕС сможет приостановить безвизовый режим в случае серьезных нарушений прав человека, а также может целенаправленно приостанавливать визы чиновников или другие группы", – отметил докладчик Матяш Немец.

Основания для приостановления безвиза

Основаниями для приостановления безвиза могут стать гибридные угрозы, в частности "инструментализация" миграции, так называемые "золотые паспорта" – программы, которые позволяют получить гражданство определенной страны путем инвестиций в ее экономику, а также несоответствие визовой политике ЕС, нарушение Устава ООН, международного или гуманитарного права.

ЕС также сможет точечно ограничивать безвиз только для чиновников стран-нарушительниц этой 61 страны. Впрочем, как отметили авторы документа, этот инструмент не направлен против конкретных государств, а должен обеспечить эффективную защиту безопасности и европейских ценностей.

Согласно новым правилам, Еврокомиссия может по собственной инициативе или по требованию третьей стороны начать процедуру приостановления безвизового режима для граждан определенной страны. Сначала приостановление может быть временным, с последующим переходом к постоянному, если нарушение не будет устранено.

На сегодня безвиз был отменен только один раз: ЕС наказал таким образом небольшое островное государство Вануату за торговлю "золотыми паспортами", которые дают право на безвизовый въезд в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз может лишить безвизового режима Грузию. Это произойдет в том случае, если парламентские выборы 26 октября в стране, которая является кандидатом на вступление в ЕС, не будут свободными, честными и мирными.

