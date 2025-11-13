Вербовочные сети все еще активны: на стороне России в Украине могут воевать до 200 граждан Кении

В войне в Украине на стороне государства-агрессора России принимают участие не менее 200 граждан Кении. Еще больше людей могут быть вовлечены в полномасштабное вторжение, поскольку Москва продолжает развивать свои вербовочные сети.

Видео дня

Об этом на пресс-конференции в среду, 12 ноября, сообщил министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади, передает ВВС. По словам дипломата, среди кенийских наемников есть в том числе бывшие сотрудники сил национальной безопасности.

Некоторые экс-военнослужащие агрессора после возвращения в родную страну пожаловались, что их заставляли собирать дроны и работать с химикатами без надлежащей подготовки и защитного снаряжения.

"Сообщается, что вербовка в России расширилась и теперь включает граждан африканских стран, в том числе кенийцев. Вероятно, более 200 кенийцев присоединились к российским военным. Вербовочные сети по-прежнему активны как в Кении, так и в РФ", – сказал глава МИД.

На прошлой неделе президент страны Уильям Руто обратился к правительству Украины с просьбой обеспечить освобождение кенийцев, удерживаемых в плену.

Украинские власти сообщали, что на стороне оккупантов сражались около 1400 граждан со всей Африки, и некоторые были завербованы россиянами путем обмана.

В сентябре Силы обороны Украины захватили молодого кенийского спортсмена, который утверждал, что его заставили вступить в ряды ВС РФ. Мол, в Россию он поехал как "турист", но оказался на "СВО".

Посольство Кении в Москве зафиксировало травмы среди некоторых новобранцев, которым обещали до 18 000 долларов США на визы, проезд и проживание, добавил министр Мудавади.

Также он сказал, что Кения обеспокоена ростом количества граждан, которых вовлекают в "принудительную преступную деятельность", торговлю наркотиками и принудительный труд в зарубежных странах.

"Эти преступления представляют серьезную угрозу не только национальной безопасности Кении, но и глобальной безопасности", – признал глава внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Узбекистан является лидером по количеству предоставленных ВС РФ иностранных наемников. Известно о по меньшей мере 2 715 жителях Узбекистана, которые воевали или воюют против Украины, а их количество растет из года в год.

– В ходе полномасштабного вторжения России в Украину были ликвидированы по меньшей мере 143 гражданина Республики Кыргызстан. Они подписали контракты со страной-агрессором и воевали за диктатора Владимира Путина на чужой для них войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!