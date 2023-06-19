Венгерский 'выстрел в ногу' Кремля: как политика Будапешта может повысить эффективность НАТО и ЕС

Вопреки негативной реакции Евросоюза, венгерское правительство продолжает политику сближения со страной-агрессором Россией. На днях состоялся анонсированный ранее визит и выступление главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на российском Петербургском международном экономическом форуме. В то же время представители западных и ряда других стран игнорировали ПМЭФ из-за того, что Российская Федерация продолжает преступную войну в Украине.

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Петер Сийярто выступает главным украинофобом венгерского правительства

Наряду с премьер-министром Виктором Орбаном, глава венгерского МИД Петер Сийярто является одним из самых активных участников позорного политического сговора правительства Венгрии с преступным кремлевским режимом. В частности, сам Сийярто прилагает большие усилия для полного разрушения соседских отношений с Украиной, постоянно поддерживая высокий градус антиукраинской риторики в международном публичном пространстве. Так недавно венгерский дипломат обвинил Украину в попытке подрыва российского нефтепровода "Дружба", которым идет нефть в Венгрию. При этом он сослался на статью в издании Washington Post с абсолютно неподтвержденными и неофициальными данными. Таким образом, венгерское правительство пытается оправдать блокирование санкционных пакетов Евросоюза. В частности, сам Сийярто прямо указывает, что Украина должна исключить венгерский OTP-банк из списка международных спонсоров войны.

Украинский МИД прямо обвиняет Венгрию в повторении тезисов российской пропаганды

Поэтому неудивительно, что в последнее время нарративы венгерского МИДа почти полностью совпадают с заявлениями российского президента. Это довольно точно фразой "Танго на костях" отмечал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сравнив два заявления этих политиков. "Владимир Путин: Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Западу следует прекратить поставлять вооружение Украине. Петер Сийярто: Поставка оружия затягивает войну. Вместо поставки оружия международное сообщество лучше сконцентрировалось бы на достижении мира". Фактически венгерский МИД озвучивает главный страх Путина – рост военной мощи Украины и опасение преимуществ западных вооружений над российскими, с которыми оккупационная армия уже испытывает серьезные проблемы. Однако такая деструктивная позиция Венгрии постепенно получает весьма серьезное противодействие, о чем свидетельствуют свежие новости из США.

Наказание для Венгрии: США блокируют продажу вооружений Будапешта

Так, американский сенатор Джим Риш блокирует запрос Венгрии на закупку оружия у США из-за его отказа разрешить вступление Швеции в НАТО. Сенатор-республиканец от штата Айдахо председательствует в Комитете Сената по международным отношениям, который рассматривает основные продажи оружия за рубежом, и имеет прерогативу заблокировать соглашение в одностороннем порядке. В частности, Джим Риш заявил по этому поводу: "В течение некоторого времени я прямо выражал свою обеспокоенность правительства Венгрии по поводу его отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. Поскольку сейчас июнь, а это еще не сделано, я решил, что продажа новой военной техники США Венгрии будет приостановлено. По данным американской прессы, соглашение, о котором идет речь, включает в себя покупку Венгрией 24 пусковых установок РСЗО HIMARS, а также более 100 ракет и сопроводительное оборудование на сумму 735 миллионов долларов США.

Венгрия может довести ЕС и НАТО до отмены принципа единодушия

Таким образом, можно отметить новый этап давления стран Запада на пророссийское венгерское правительство. Ранее по такой резолюции выступил Европарламент, о чем недавно уже писал OBOZREVATEL. В настоящее время тенденции отношений Венгрии с партнерами в ЕС и НАТО имеют признаки ухудшения именно для Будапешта.

Более того, деструктивная позиция Венгрии может сыграть "злую шутку" именно с кремлевскими заказчиками, в интересах которых, безусловно, действует правительство Орбана. Если Евросоюз и/или НАТО найдут в себе достаточно политической воли, чтобы заменить процедуру единодушного принятия решений на простое или квалифицированное большинство, это будет настоящим "выстрелом в ногу" Москвы. Именно такие изменения позволят ЕС и НАТО быстро принимать решения о новых санкциях, выделении оружия или принять новых членов в НАТО.

Фактически то, что сейчас саботирует Венгрия своей пророссийской позиции, может в будущем повысить эффективность противодействия России со стороны Евросоюза и Североатлантического Альянса. Поэтому лишний раз можно отметить, что Венгрия в очередной раз в своей истории избрала "сторону воров", как это было во время Второй мировой войны. В XXI веке поддерживать Россию, будучи членом НАТО, признавшим РФ главной угрозой в мире, можно считать вершиной политического кретинизма и банального коррупционного предложения со стороны правительства Виктора Орбана.