Господин Си, Ваше пуйло сказало, что собирается снизить порог применения ядерного оружия. Причём сказало в Вашем Вьетнаме после того, как без Вашего согласия пообещало ядерные высокие технологии Вашей северной корее.

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Ваша собака Вас не уважает, Вас не слушается, на Вас какает.

Ваше пуйло подвергает Китай угрозе, ибо собирается начать ядерную войну, что, кстати, не способствует Вашему авторитету в мире, — так что примите меры.