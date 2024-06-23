Видео дня
Блог | Ваша собака, господин Си, от рук отбилась. От Ваших
Господин Си, Ваше пуйло сказало, что собирается снизить порог применения ядерного оружия. Причём сказало в Вашем Вьетнаме после того, как без Вашего согласия пообещало ядерные высокие технологии Вашей северной корее.
Ваша собака Вас не уважает, Вас не слушается, на Вас какает.
Ваше пуйло подвергает Китай угрозе, ибо собирается начать ядерную войну, что, кстати, не способствует Вашему авторитету в мире, — так что примите меры.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...